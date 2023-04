Ghost Town Trail, Crippa e Gritti vincono a Olginate

Circa 300 atleti al via della gara organizzata dalla Gefo Olginate

In gara anche i bambini nella Baby GTT e i padroni con i loro amici animali nella Dog GTT

OLGINATE – Circa 300 atleti al via stamattina, 2 aprile, della Ghost Town Trail: la gara di 16 chilometri e 750 metri di dislivello positivo organizzata dal Gefo K-Team. Tra i partecipanti anche il sindaco di Olginate Marco Passoni (1h57’58”) e l’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo (2h09’16”).

Una bella giornata di festa che ha visto il successo al maschile di Alessandro Crippa, Gsa Cometa, che ha chiuso con il tempo di 1h12’06”. Dietro Dario Rigonelli (Osa Valmadrera) in 1h14’27” e Simone Valsecchi (Falchi Lecco) in 1h14’27”. Al femminile successo dell’atleta del Team Pasturo Michela Gritti che ha chiuso in 1h28’51”. A completare il podio due atlete di casa del Gefo K-Team: argento a Francesca Crippa in 1h34’40” e bronzo a Silvia Gilardi in 1h35’02”.

Una giornata di festa, dicevamo, perché anche grazie collaborazione con l’Asd DogTrail CanicrossLecchesi si è svolta la Dog Trail Gtt, gara in cui gli atleti hanno potuto partecipare con i loro amici animali. La ciliegina sulla torta, infine, è stata la gara di poco più di un chilometro riservata ai bambini che hanno potuto divertirsi imitando gli atleti i più grandi, lungo il percorso disegnato sull’alzaia.

“Una gara sempre bella e dura – ha detto il vincitore Alessandro Crippa al traguardo -. Sono partito un po’ forte infatti all’ultima salita ero un po’ stanco. Fortunatamente son riuscito a recuperare bene in piano e in discesa sono riuscito a spingere. Il percorso è bello, da correre, e molto impegnativo. E’ andata bene”.

QUI LE CLASSIFICHE