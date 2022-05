Giugno intenso all’oratorio di Olginate con la San Giuseppe Cup e l’open day

Sul rinnovato campo in sintetico dell’oratorio

Doppio appuntamento con il Gso San Giuseppe

OLGINATE – Dal 6 al 12 giugno, sul nuovo campo in sintetico dell’oratorio di Olginate, si gioca la San Giuseppe Cup. 12 squadre in campo ciascuna di massimo 14 giocatori over 16. Le iscrizioni si ricevono presso l’oratorio di Olginate nei giorni 20,26 e 27 maggio dalle 20.30 alle 21.30 (costo 150 euro più 30 euro di caparra). Per informazioni: 329 0913874 (Roby dalle ore 18). La fase a gironi si svolgerà dal lunedì 6 a sabato 11 giugno, fasi finali domenica 12 giugno dalle ore 14. Durante il torneo sarà disponibile il servizio bar e cucina dell’oratorio.

Sempre il gruppo sportivo Oratorio San Giuseppe organizza un open day per sabato 4 giugno dalle ore 10 alle ore 12. L’incontro è riservato a giocatori under 8 (2015, 2016, 2017); under 10 (2013,2014) e under 12 (2011, 2012). Per informazioni: 329 0913874 (Roby dalle ore 18).