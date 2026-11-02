Grande successo per il Pratogrande Team Nuoto di Garlate a Nibionno

Otto medaglie per il gruppo Esordienti A e B di Garlate che colleziona 40 nuovi primati personali

Doppietta nel dorso per Anna Bolis e Leonardo Cornara

GARLATE- Il Pratogrande Team Nuoto di Garlate torna a casa dalla seconda uscita stagionale ricca di soddisfazioni. Una giornata che li ha visti protagonisti del 4° Trofeo Winter di Nibionno dove hanno conquistato 8 medaglie tra cui 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Gli Esordienti A e B si posizionano all’ottavo posto su dodici e, oltre alle medaglie, portano a casa 40 nuovi primati personali.



Tra di loro spicca Anna Bolis che vince l’oro nei 50 dorso e il bronzo nei 100. Non da meno sono Gabriel Giani che conquista il bronzo nei 50 dorso e sua sorella Giorgia Giani che porta a casa un altro bronzo nei 50 rana.

È la prima volta invece per Vittoria Biancotti, Alessandro Bonfanti, Leonardo Brambilla, Carola De Castiglioni, Morgana Di Fiore Farina, Meghan Fontana, Gabriele Gamba, Gabriele Ghiani, Daniele Giani, Mattia Gnecchi, Federico Sgrulletti Scardovari e Teresa Sebastiani, che esordiscono nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto.

Anche le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti composte da Guglielmo Bonacina, Tommaso Bonacina, Guglielmo Colombo, Leonardo Cornara, Flavia Galli Milani, Gioele Ghigliotti, Camilla Locatelli, Giulio Rizzo e Martina Viganò, registrano ottime prestazioni tra cui spicca Leonardo Cornara che si aggiudica una doppietta d’oro nei 50 e nei 100 dorso. Conquistati poi due argenti da Guglielmo Bonacina nei 50 rana e Gioele Ghigliotti nei 100 stile libero.

11 miglioramenti personali per il gruppo Categoria che contribuisce a raggiungere i 51 record personali ottenuti durante la giornata a Nibionno.

Senza dubbio un grande successo per il Pratogrande Team Nuoto che ha la conferma della crescita dei propri atleti che ogni giorno lavorano per migliorare anche grazie al lavoro dello staff tecnico e di tutta la società che guarda già al futuro in vasca.