Il 16 febbraio a Garlate torna il Triathlon Marziale

L’evento è organizzato da Dimensione Shaolin

Iscrizioni entro martedì 11 febbraio

GARLATE – La scuola Dimensione Shaolin di Garlate organizza per domenica 16 febbraio il Triathlon Marziale presso il palazzetto del paese.

“Un evento che nasce dal desiderio di offrire ai praticanti di qualsiasi disciplina marziale, la possibilità di arricchire il proprio bagaglio tecnico e non solo, lavorando contemporaneamente con praticanti di diverse discipline – spiega il Maestro Raffaele Venzi -. Ogni allenamento, verrà tenuto da docenti diversi, con approcci differenti, al fine di stimolare le molteplici possibilità del corpo nell’applicare motricità diverse, spingendo la mente all’apertura nell’affrontare stimoli differenti, solo in parte o totalmente, in base alle proprie abilità. Il tutto in uno spirito di coesione e condivisione, con l’intento di accogliere le diversità di idee, senza alcun tipo di pregiudizio, per una crescita comune”.

Ogni partecipante dovrà essere provvisto di certificato medico di buona salute, non necessario, ma idoneo in alternativa, certificato medico per la pratica agonistica. L’evento si terrà presso il palazzetto dello sport di Garlate (via Puncia). Per qualsiasi informazione e chiarimenti: 380 3683898; dimensione.shaolin.garlate@gmail.com; pagina Facebook Dimensione Shaolin – Garlate (costo iscrizione 20 euro, chiusura iscrizioni 11 febbraio).