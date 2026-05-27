Il Pratogrande Team Nuoto brilla al Trofeo Città di Seregno

Pioggia di medaglie e record personali

GARLATE – Ancora grandi soddisfazioni per il Pratogrande Team Nuoto, protagonista di un fine settimana ricco di emozioni e risultati prestigiosi al 45° Trofeo Città di Seregno, andato in scena sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 nella città brianzola di Seregno.

La squadra ha confermato la propria crescita tecnica conquistando complessivamente nove medaglie, accompagnate da numerosi record personali che testimoniano il grande lavoro svolto in allenamento durante tutta la stagione.

A trascinare il gruppo sono state le splendide prestazioni di Anna Bolis, categoria Esordienti B, capace di conquistare due medaglie d’oro nei 100 stile libero e nei 50 farfalla, entrambe impreziosite dai rispettivi record personali.

Ottimo bottino anche per Leonardo Cornara, categoria Ragazzi, che ha centrato tre medaglie d’argento nei 50, 100 e 200 dorso, facendo registrare inoltre i propri personali nei 200 dorso e nei 100 stile libero. Due argenti anche per Letizia Picciolo, Esordienti B, protagonista nei 100 e 200 rana con altrettanti record personali. Completano il medagliere le due medaglie di bronzo conquistate da Martina Viganò nei 50 stile libero, con nuovo personale, e da Gabriel Giani nei 100 rana.

Da sottolineare anche le numerose prestazioni cronometriche di valore, pur senza podio, da parte degli altri atleti del team. Hanno migliorato i propri tempi personali Guglielmo Bonacina e Tommaso Bonacina nei 50 e 100 stile libero e nei 50 e 100 rana, Guglielmo Colombo nei 100 farfalla, ancora Leonardo Cornara nei 100 stile libero, Gioele Ghigliotti nei 50 e 100 stile libero, 100 farfalla e 200 misti, Nicolò Ghigliotti nei 50 stile libero, oltre alla giovanissima Giorgia Giani, all’esordio assoluto nella categoria Esordienti B, impegnata nei 100 dorso e 100 rana.

Buoni segnali anche da Camilla Locatelli nei 100, 200 e 400 stile libero e nei 100 dorso, da Giulio Rizzo e Massimiliano Sebastiani nei 50 farfalla, da Ermina Vicol nei 100 rana e ancora da Martina Viganò nei 200 dorso.

Il bilancio del weekend è quindi estremamente positivo per il Pratogrande Team Nuoto, una squadra cresciuta costantemente mese dopo mese e pronta ora ad affrontare il periodo più intenso della stagione. Con la fine della scuola e l’avvicinarsi delle competizioni in vasca da 50 metri, gli allenamenti entreranno nel vivo già da lunedì 8 giugno.

Il prossimo appuntamento sarà il prestigioso Meeting Internazionale di Chiasso, in programma il 6 e 7 giugno 2026, dove gli atleti del team proveranno ancora una volta a lasciare il segno.