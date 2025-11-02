Il Team Bmx Garlate lancia “Adotta la Pista”, un progetto per costruire il futuro dello sport giovanile

Un’iniziativa che investe sui giovani e sul territorio

GARLATE – Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e di una visione comune per il futuro dei giovani. È stata ufficialmente presentata l’iniziativa “Adotta la Pista di Garlate”, promossa dal team Bmx Garlate con l’obiettivo di completare l’ampliamento dell’area sportiva e garantire ai giovani piloti un impianto moderno, sicuro e competitivo.

A dare il benvenuto è stato Andrea Radaelli, presidente del team: “Grazie per essere qui. L’iniziativa di oggi ha un valore fondamentale per il nostro team e per i nostri ragazzi. Siamo cresciuti tantissimo: da pochi atleti siamo arrivati a quasi 100 piloti. Ora il nostro obiettivo è completare la nuova pista, un progetto che guarda al territorio e che richiede il sostegno di tutti”.

Il progetto, avviato nel 2019 grazie al contributo di Regione Lombardia e del Comune di Garlate, ha permesso al team di acquistare i terreni limitrofi e dare il via all’ampliamento dell’area, che oggi supera i 4.500 mq. Nel 2024 sono stati completati l’impianto di illuminazione e le curve in cemento della prima pista. Restano invece da realizzare la seconda pista, con doppia partenza, e le strutture retrostanti il quartier generale di via Puncia, affacciato sul lago di Lecco.

La proposta è semplice e partecipativa: ogni cittadino, impresa o sostenitore può “adottare” una porzione della pista con un contributo simbolico di 50 euro, aiutando così a realizzare un impianto destinato a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Le aziende, inoltre, potranno scegliere di sostenere direttamente la costruzione delle curve e delle rampe di partenza.

“Lo sport è fondamentale per i nostri ragazzi: insegna regole, valori e spirito di squadra – ha dichiarato Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardia di Federciclismo – Una rampa da 8 metri in Lombardia è un traguardo straordinario, che merita il massimo sostegno”.

“Ricordo bene quando sono arrivato sette anni fa – ha ricordato Alessandro Bonacina, presidente del Comitato Provinciale di Lecco di Federciclismo – Ringrazio tutti per l’impegno e per i risultati costruiti giorno dopo giorno”.

Il team Bicimania A.S.D. quota 20 Bmx Garlate, affiliato alla FCI dal 2018, è oggi una realtà consolidata: conta 100 piloti dai 5 ai 25 anni, seguiti da 9 coach qualificati, un mental coach, un nutrizionista e un fisioterapista. I risultati parlano da soli: 1 titolo mondiale, 4 titoli europei, 27 titoli italiani e 34 regionali.

La nuova pista, dotata di due rampe di partenza (una da 5 metri per i Challenge e una da 8 metri per i PRO), sarà un vero polo di aggregazione, formazione e crescita per i giovani: un luogo in cui lo sport si trasforma in strumento di educazione e inclusione.

Una bellissima serie di interviste agli atleti ha coinvolto tutti i presenti: grandi e piccoli sono stati i veri protagonisti di una mattinata speciale. “Adotta la Pista di Garlate” è più di un progetto: è un invito a costruire insieme il futuro dello sport nel territorio.

Per informazioni e adesioni: radaelliandrea8@gmail.com oppure al numero 3356449635