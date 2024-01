Krono Lario Team pronta alla nuova stagione: “Crediamo nella forza dello sport”

Dopo i successi del 2023 la società guarda alla nuova stagione

Balestreri convocato al raduno nazionale Junior a Torino

OLGINATE – Un impegno quotidiano per far crescere i ragazzi attraverso i valori dello sport, alle spalle un anno ricco di soddisfazioni e lo sguardo sull’anno appena iniziato, sperando sia altrettanto positivo.

Il 2024 si è aperto con una bella notizia per la Krono Lario Team Ssd di Olginate: la convocazione di Andrea Balestreri da parte della Federazione Italiana Triathlon al raduno nazionale Junior U23 che si è svolta nel weekend appena concluso a Torino. Andrea lo scorso anno aveva firmato ben tre piazzamenti in Coppa Europa, classificandosi al 19esimo posto sul totale degli atleti in gara. “La convocazione è stata l’esito di indiscussi risultati – il commento di Gianluigi Balestreri, vice presidente della società – siamo orgogliosi di Andrea, membro insieme al fratello Marco della squadra nazionale”.

I preparativi per la lunga stagione che impegnerà gli atleti sono già iniziati: “Ufficialmente l’esordio sarà il 25 febbraio al Duathlon di Barzanò – spiega Balestreri – poi andremo avanti fino ad ottobre”.

La società oggi conta una quarantina di tesserati: “Seguiamo atleti dai 6 ai 23 anni con il supporto di 6 allenatori, 4 certificati e 2 volontari che accompagnano i ragazzi nelle uscite in bicicletta. Siamo una delle squadre più attive a livello regionale e non solo, questo ci rende molto orgogliosi. La nostra mission sono i giovani, ci impegniamo per farli crescere in un ambiente sano e stimolante. La particolarità del Triathlon è che unisce tre discipline in una e consente ai giovani, sin da bambini, di poter scegliere quale sarà il loro futuro nello sport”.

Riguardo gli obbiettivi del nuovo anno, Balestrieri spiega: “Il nostro obiettivo in primo luogo è far sì che i ragazzi si divertano e trovino la loro autostima. Per i nostri atleti di livello speriamo invece di poter rindossare la maglia azzurro e confermare i risultati dello scorso anno”. I riflettori sono puntati sugli italiani di Duathlon (corsa-bici-corsa) che si svolgeranno a marzo a Magione, in Provincia di Perugia, e poi sugli Assoluti a Imola. Importanti anche le gare di Triathlon Giovani a luglio a Lovadina (Treviso) e gli assoluti a Cervia calendarizzati a fine settembre.

Quindi l’appello: “Vi invitiamo a venire a conoscere la nostra realtà, il tesseramento è aperto tutto l’anno, svolgiamo anche diversi Camp e collaborazione con le scuole lecchesi. Vi aspettiamo!”.