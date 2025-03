Kung-fu. Torneo internazionale a Lecco, ottimi risultati per Dimensione Shaolin Garlate

Eccellenti risultati contro avversari provenienti da tutta Europa

GARLATE – La sezione di Garlate guidata dal M° Raffaele Venzi della scuola Dimensione Shaolin del M° Carminati, domenica scorsa, ha ottenuto grandi risultati alla 10^ edizione del torneo internazionale “MERAvigliaTEvi” di kung-fu. La competizione si è svolta proprio a Lecco presso il Palataurus.

Quattro gli atleti che hanno combattuto e quasi tutti hanno raccolto eccellenti risultati contro avversari provenienti da tutta Europa. Il 19enne Federico Pala ha vinto nei combattimenti di livello avanzato nella sua categoria di peso (+70kg) sorprendendo tutti con una grande prestazione nonostante non sia ancora molto esperto.

Il 24enne Matteo Bosisio conquista il 2° posto sempre nei combattimenti livello avanzato nella sua categoria (-70kg), oltretutto battuto solo da un compagno della scuola della sezione principale di Suisio, quindi 1° e 2° posto per Dimensione Shaolin.

Raffaele Venzi, 51 anni, ha partecipato a tre diverse categorie dimostrative, mani nude, armi lunghe e stili imitativi, arrivando rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto, nella categoria “esperti over 35”, con scarti di punteggio ridotti in ogni podio, dato il livello dei partecipanti.

Unica nota amara per il 14enne Ian D’Ippolito che, in tutte e 3 le sue categorie dimostrative, non è andato oltre l’8° posto: “Ha fatto un po’ troppi errori, probabilmente ha sentito la pressione dell’avere di fronte atleti da tutta Europa” ha spiegato il M° Venzi.

“Sarà stata l’aria del lago o il fatto di gareggiare in casa che ci ha dato quel qualcosa in più per giocarcela alla pari coi migliori e anche batterli – ha concluso Venzi -. Per noi è il più grande risultato di sempre dato l’alto livello degli atleti presenti all’evento”.