La Bocciofila Garlatese vince contro il Potenza e va in finale ai Campionati nazionali

Il prossimo 4 novembre a Campobasso si sfideranno le migliori squadre italiane

La Bocciofila Garlatese è determinata a strappare un altro ottimo risultato

GARLATE – L’incontro, di ritorno contro il Potenza, si è chiuso 4 a 2, consacrando la Bocciofila Garlatese fra le squadre migliori d’Italia che fra tre settimane si sfideranno nella finale del Campionato italiano per società “Final Eight” a Campobasso.

Protagonisti della vittoria sono stati: il presidente del gruppo Giuseppe Riva, Marco Ferraroli, Valerio Lunati, Donato Maggi, Alfonso Spinelli, Paolo Rondini e Davide Durante, guidati dal CT Marco Crippa.

“Oggi dovevamo almeno pareggiare 4 a 4 contro il Potenza per accedere alla finale – spiega Giuseppe Riva -. La vittoria è un ottimo risultato, una grande soddisfazione per una società “piccola” come la nostra”. Della vittoria, però, Riva rimarca soprattutto lo spirito di squadra: “E’ un risultato ottenuto da tutta la squadra – dice -, vogliamo ringraziare anche il team del Potenza, la settimana scorsa, nella partita di andata in casa loro ci hanno riservato un’accoglienza bellissima, noi abbiamo voluto fare altrettanto oggi a Garlate”. A testimoniare l’amicizia: la foto insieme alla fine della partita.