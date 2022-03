La Brianza Olginatese entra a far parte del progetto società affiliate della Fiorentina

Giovedì 31 marzo al cineteatro San Luigi di Cernusco si terrà la presentazione

OLGINATE – L’Usd Brianza Olginatese ha annunciato che entrerà a far parte del Progetto Società Affiliate promosso dalla Fiorentina del presidente Rocco Commisso, in qualità di Affiliata Élite.

“Essere stati individuati e cercati da un club prestigioso e blasonato come la Fiorentina ci rende orgogliosi. Siamo la prima e unica società sportiva di tutto il territorio lombardo a entrare in questo ambizioso progetto. Come si evince dalla descrizione del Progetto Società Affiliate presente sul sito web ufficiale di ACF Fiorentina, diventeremo un nuovo punto di riferimento del Club gigliato e beneficeremo della possibilità di aggiornare e sviluppare i nostri programmi di allenamento contando sulla costante collaborazione e sul contatto diretto con il personale della Fiorentina”.

Nel corso dell’Affiliazione tutte le figure professionali delle Società Sportive sono coinvolte in un processo formativo, attraverso il quale apprendono i principi cardine del progetto tecnico viola che vede il giovane atleta al centro del processo di insegnamento. Il costante contatto con il team viola si concretizza attraverso numerose attività tra cui le visite periodiche da parte dello staff dell’area Scouting, la possibilità di assistere ad allenamenti del Settore Giovanile della Fiorentina e la realizzazione a fine stagione sportiva di Coaches Clinic.

“Si tratta dunque di un importante passo in avanti per la nostra società, in linea con il progetto di crescita che stiamo portando avanti da tempo con estrema professionalità. Il giorno giovedì 31 marzo alle ore 18 presso il Cineteatro San Luigi di Cernusco Lombardone si terrà una presentazione nella quale avremo il piacere e l’onore di ricevere una rappresentanza del Club gigliato”.