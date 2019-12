La Polisportiva Olginate festeggia il Natale

OLGINATE – Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre la sezione volley della Polisportiva Olginate ha festeggiato il Natale con un momento di festa alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori.

La festa è iniziata con il saluto del presidente Samuele Biffi: “Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare il tradizionale scambio degli auguri di Natale, per condividere insieme questo momento di gioia. Un grazie doveroso e sentito ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro che nei diversi ruoli contribuiscono alle nostre quotidiane attività. Negli anni la nostra società è cresciuta in quantità e in qualità, proprio grazie all’impegno quotidiano di molte persone; quest’anno siamo arrivati ad avere 137 atlete, distribuite in 10 squadre che affrontano 13 campionati. Un impegno notevole reso possibile dal supporto di molti sponsor: Morganti Insurance Brokers, Securemme, Gierre, Cab Polidiagnostico, Mafra Due che hanno legato il loro nome alle varie squadre e a tutti gli altri che ci affiancano dandoci fiducia”.

Il presidente Biffi è stato premiato dal Consiglio direttivo per i 30 di militanza nella Polisportiva Olginate, iniziata nel lontano 1989. Spazio poi alla consegna dei regali alle atlete, agli allenatori, ai dirigenti e ai collaboratori. Il pomeriggio si è concluso in compagnia con un rinfresco, preparato grazie al prezioso contributo e alla collaborazione di numerosi genitori, che si sono attivati nel preparare torte, cibi e bevande per tutti i partecipanti.