OLGINATESE – VIRTUS BERGAMO 2-0: Tremolada, Comi

I ragazzi di Boldini ottengono il primo successo casalingo stagionale

OLGINATE – Torna a vincere e può così continuare a sperare l’Olginatese di mister Boldini, che regola con un secco 2-0 la Virtus Bergamo e resta aggrappata con le unghie alle speranze di salvezza.

La missione resta quasi impossibile perchè a tre giornate dal termine del campionato i bianconeri hanno ancora un ritardo di sei punti dal terz’ultimo posto. Le ultime tre giornate però prevedono molti scontri diretti in zona salvezza e nel calcio, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

L’Olginatese domenica farà visita alla Caronnese, quarta della classe, mentre nelle ultime due giornate affronterà l’Ambrosiana e lo Scanzorosciate, formazioni in lotta per non retrocedere.

Tornando alla gara vinta contro la Virtus Bergamo questa è stata decisa da una rete per tempo. Tremolada ha aperto le marcature nella prima frazione di gioco sfruttando al meglio un assist di Del Re; Comi ha chiuso i conti nella ripresa con un’incornata da calcio d’angolo.