PONTISOLA – OLGINATESE 2-3: Recino (P) 37′ e 88′, Comi (O) 62′ e 65′, Rossini (O) 93′

I bianconeri gioiscono nel recupero con Rossini. E’ la seconda vittoria stagionale

PONTE SAN PIETRO – Grandissima soddisfazione per la truppa di mister Boldini che supera con un 3-2 al cardiopalma il Pontisola e si regala la seconda gioia stagionale. In terra bergamasca decide una prodezza di Rossini tre minuti oltre il 90′.

A sbloccare la situazione però è il Pontisola, che al 37′ si porta in vantaggio con Recino. Nell’occasione Iali è superlativo nel parere un calcio di rigore alla punta di casa ma sulla respinta la palla torna tra i piedi del bergamasco che sigla l’1-0.

Nella ripresa la musica cambia subito. Al 62′ Greco si incarica di battere un calcio di punizione, la palla arriva dalle parti di Comi che di testa sigla il gol del pareggio. Passano tre minuti e si completa la rimonta: l’Olginatese spinge in contropiede, Tremolada imbecca Nasatti il quale serve a Comi la palla del 2-1.

I padroni di casa però non ci stanno e tornano a premere. A un minuto dal triplice fischio Radaelli, subentrato all’infortunato Iali, sbaglia i tempi dell’uscita regalando a Recino il gol del pareggio.

Le emozione però non sono ancora finite perchè in pieno recupero, nell’ultimo disperato attacco, Rossini calcia a rete una palla che prende un giro stranissimo e va ad infilarsi all’incrocio dei pali. E’ il gol che finalmente fa liberare l’urlo di gioia della banda di Boldini, ora attesa dal Seregno e ancora in corsa per agguantare la zona play out, e da lì sperare in una salvezza che avrebbe dell’incredibile.