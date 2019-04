Ai bianconeri non basta una prova fatta d’orgoglio e grande cuore

Il Villafranca Veronese riprende per tre volte i ragazzi di Boldini

VILLAFRANCA DI VERONA – E’ un pareggio che sa tanto di beffa quello che quest’oggi il Villafranca Veronese ha imposto all’Olginatese.

I bianconeri in terra veneta si giocavano probabilmente l’ultima possibilità di accedere ai play out. Una vittoria avrebbe potuto riaccendere la speranza in vista degli ultimi quattro turni; il pareggio invece porta i bianconeri ad un passo dalla retrocessione in Eccellenza.

La partita

L’equilibrio si spezza poco dopo il quarto d’ora, quando Ricozzi va a segno su calcio di rigore. I padroni di casa ristabiliscono la parità al 37′ con Bertoli ma un attimo prima dell’intervallo Lacchini, dopo un’ottima combinazione con Tremolada, riporta in vantaggio l’Olginatese.

Nella ripresa i veneti pareggiano nuovamente i conti con Bortignon. Guanziroli però permette ai bianconeri di rimettere la testa avanti. Nell’occasione Tremolada serve un altro grande assist.

Sul 3-2 la formazione di Boldini resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Fabiani e i padroni di casa ne approfittano subito per pareggiare definitivamente i conti con Pellacani.