Magic Volley Camp della Polisportiva Olginate, ultimi posti per la 3^ edizione

Il camp si terrà dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio

Comune di Olginate e CAB Polidiagnostico i partner dell’iniziativa

OLGINATE – È tutto pronto per la terza edizione del Magic Volley Camp organizzato dalla Polisportiva Olginate con il patrocinio del Comune di Olginate e il sostegno del CAB Polidiagnostico.

Il Magic Volley Camp coinvolge ragazze dagli 8 ai 15 anni e si svolgerà dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio dalle 8.00 alle 17.30 nell’area interna ed esterna del palazzetto comunale di via Campagnola a Olginate; è possibile partecipare a entrambe le settimane oppure a una singola settimana.

È stato pensato un programma di allenamenti, giochi, svaghi, momenti di relax, passeggiate, gite, pranzi e merende nel massimo rispetto delle normative previste dai decreti legislativi e dai protocolli FIPAV attualmente in vigore.

Per svolgere le varie attività sportivo-ricreative le partecipanti saranno divise in piccoli gruppi in base all’età e al livello tecnico e saranno seguite da 11 allenatori/istruttori; ciò consentirà il maggior controllo delle distanze previste e obbligatorie per la sicurezza delle partecipanti.

C’è ancora spazio per le ultime iscrizioni, contattando direttamente Eugenio Corti, dirigente della Polisportiva Olginate e coordinatore del Magic Volley Camp, al 335 7609805.