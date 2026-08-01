Medaglia d’argento alla Coupe de la Jeunesse per Nicolò Polti della Canottieri Pescate

Straordinaria chiusura di gara e di weekend per il doppio azzurro a Lucerna

Polti e Villa si piazzano sul secondo gradino del podio alle spalle della coppia britannica

PESCATE – Dopo una prima giornata sfortunata, con un crono in batteria che non ha aiutato Nicoló Polti (Canottieri Pescate) e Tommaso Villa (Canottieri Tremezzina), comunque autori di un’ottima prestazione da primo posto in finale B (settimo generale), gli azzurri sono stati in grado di migliorarsi nella seconda giornata di gare.

Nelle regate di domenica i due under 19 hanno prima guadagnato l’accesso alla finale A con il secondo posto in batteria ed il secondo tempo del turno. Si sono poi ripetuti in finale, dove trovandosi sempre in posizione da podio sono riusciti ad attaccare l’Olanda negli ultimi 500 metri e a conquistare una preziosissima medaglia d’argento alle spalle della Gran Bretagna.

Prima medaglia internazionale per il blu-arancio Nicolò Polti alla sua prima convocazione in nazionale che rende orgoglioso lo staff tecnico della Canottieri Pescate.