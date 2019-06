Mercato Serie B. Il giovane talento Gatti alla Gordon Olginate

Il play/guardia del 2000 rinforzerà il reparto esterni.

“Sono entusiasta, è la situazione ideale per me.”

OLGINATE – Dopo aver rinforzato il reparto lunghi con la conferma del neo capitano Marco Tagliabue e l’arrivo dei giovanissimi Bedin e Rattalino, la Gordon Olginate mette a segno anche un colpo a livello di esterni, firmando il brianzolo Matteo Gatti.

Gatti è un play/guardia di circa 190 cm, nato il 13/8/2000. Cresciuto a Carate Brianza, è passato poi all’APL Lissone, dove ha svolto tutto il percorso giovanile, disputando diversi campionati di Eccellenza.

L’esordio in prima squadra è avvenuto a soli sedici anni proprio sul parquet del PalaRavasio di Olginate. La scorsa stagione, nonostante la giovanissima età, è stato uno dei punti di forza della formazione brianzola, chiudendo il campionato con oltre undici punti di media a partita in circa ventiquattro minuti di gioco.

L’acquisto di Gatti è un classico colpo “alla Meneguzzo”, in cui la società sceglie un giovane di talento e lo affida alle sapienti mani del tecnico monzese per farlo sbocciare.

“Sono entusiasta del mio trasferimento a Olginate, non ho avuto dubbi nella mia scelta in quanto tutti mi hanno parlato bene della società, dei suoi programmi ambiziosi e del duro lavoro che dovrò fare con coach Meneguzzo, lavoro che mi permetterà di continuare la mia crescita tecnica – ha dichiarato Matteo – sono giovane e voglio confrontarmi in un campionato competitivo come la Serie B, per questo penso che alla NPO troverò la situazione ideale per proseguire il mio cammino.”