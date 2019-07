Mercato SerieB. La Gordon acquista Sebastiano Manetti

Il lungo preso da Civitavecchia (CGold).

In passato diversi campionati tra Serie A2 e Serie B.

OLGINATE – Prosegue senza sosta la costruzione del roster 2019/20 della Gordon Olginate. La società del presidente Fausto Chiappa ha messo sotto contratto l’ala/centro Sebastiano Manetti.

Manetti è un lungo toscano di circa 200 centimetri. Ha iniziato a giocare a pallacanestro nel settore giovanile di Empoli, disputando l’ultimo anno U19 nel prestigioso vivaio della Mens Sana Siena. Ha esordito in prima squadra a Empoli nel 2013, tornandovi nella stagione 2014/15. L’anno successivo Manetti lo ha passato a Viterbo (serie B), salendo poi di categoria nel 2015/16 con la maglia di Ravenna (Serie A2).

Nel 2016/17 il lungo ha vestito prima la maglia di Sestu e poi quella di Isernia – entrambe in Serie B- ma nelle ultime due stagioni è sceso di categoria, tornando prima con Viterbo e, lo scorso anno, passando a Civitavecchia (Cgold).

“La scelta di firmare per la Gordon Olginate nasce dalla voglia di alzare l’asticella, in un campionato molto importante come la serie B, in un girone di ferro come il B – dichiara Sebastiano – sono stato contattato e ho avuto il piacere di parlare sia con coach Meneguzzo sia con il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti e sono stato contagiato subito dal loro entusiasmo, quindi accettare la loro proposta è stato ancora più semplice. Non vedo l’ora di arrivare a Olginate per conoscere tutta la famiglia NPO e iniziare a lavorare in vista della prossima stagione.”

A giorni la squadra annuncerà il playmaker titolare della squadra; non sarà Federico De Bettin, accasatosi all’Aurora Desio in compagnia dell’ex bluceleste Mattia Molteni.