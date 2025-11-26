Nuoto sincronizzato. Pratogrande protagonista al Trofeo “Tutti in H2O”

Numerosi podi per le giovani atlete

GARLATE – La squadra agonistica di nuoto sincronizzato di Pratogrande ha preso parte, domenica 23 novembre, alla gara online degli Elementi Obbligatori, valida come Campionato Regionale del Trofeo Tutti in H2O – Artistic Swimming Competition, organizzata dalla piscina Lamarmora di Brescia.

I risultati

Esordienti C

  • 1º posto – GADDI Nicole (2017)
  • 1º posto – FIGINI Francesca (2019)
  • 2º posto – CARENINI Emma (2018)
  • 3º posto – SACCHI Camilla (2018)

Esordienti A

  • 1º posto – PRONESTI Azzurra (2015)

Esordienti B

  • 1º posto – CORTI Aurora (2016)
  • 1º posto – VASSENA Stella (2016)
  • 3º posto – CACCIA GILARDI Angelica (2016)

“Complimenti a tutte le nostre atlete per l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti!” concludono dal team della squadra agonistica.