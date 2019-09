Nuovi lavori sulla ciclabile a Garlate, ecco le prossima tappe

Riqualificato un nuovo tratto di ciclabile a lago

L’amministrazione di Garlate annuncia nuovi interventi

GARLATE – Si stanno concludendo i lavori per la riqualificazione della ciclabile a lago, dal confine con il comune di Pescate al parco della Filippetta.

“E’ stato formato il nuovo manto del percorso in asfalto rosso, sistemato il collegamento fra il parcheggio sulla statale e la pista stessa, realizzato un’area attrezzata nell’area verde della Filippetta – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale -. Il contesto così è senza dubbio più accogliente e pronto ad ospitare le migliaia di fruitori del percorso intorno al lago di Garlate. Siamo contenti del risultato”.

Le prossime tappe saranno: completare il nuovo tratto McDonalds – area verde di via Puncia, anche questo ormai in fase di chiusura dei lavori; rinnovare le luci nel tratto Circolo Arci – confine Olginate; concretizzare la ricerca di finanziamenti per poter realizzare il prossimo tratto a lago parco della Filippetta – via Foppaola.