Olginate. Salta la Ghost Town Trail, ma lo staff dona 500 euro all’ospedale

Nelle scorse ore la scelta “obbligata” dell’organizzazione

“Era l’unica scelta eticamente e moralmente percorribile”

OLGINATE – “Purtroppo, a malincuore, ci troviamo a dover sospendere le nostre gare Ghost Town Trail e Dog Town Trail in programma per il 5 aprile 2020“. Nelle scorse ore è arrivata la decisione del comitato organizzatore della gara di corsa in montagna che avrebbe dovuto disputarsi a Olginate.

Garantire la sicurezza di tutti, atleti e volontari coinvolti, è stato il primo obiettivo da centrare: “Abbiamo cercato fino all’ultimo un modo per permettervi di gareggiare in sicurezza, tuttavia il continuo peggiorare della situazione intorno a noi, precipitata anche a livello nazionale, ci ha messi davanti all’unica scelta eticamente e moralmente percorribile”.

Nelle prossime settimane, con una situazione più definita anche a livello nazionale, l’organizzazione valuterà se sarà ancora possibile inserire la GTT all’interno del calendario podistico 2020, o se rimandare direttamente a GTT2021: “Siamo sicuri che sarete comprensivi nel condividere una scelta che è stata per certi versi molto difficile per noi”.

“Non dimentichiamo però che la GTT è molte cose, e una delle più importanti è la beneficenza – hanno concluso lo staff -. Per questo, e per dare un senso a questa GTT2020, abbiamo deciso di devolvere una cifra simbolica di 500 euro all’ospedale di Lecco a sostegno del personale coinvolto in questa guerra al Covid-19. Il prossimo appuntamento è tra qualche settimana, nella speranza che tutto questo si sia calmato, e che tutti voi siate già tornati a scaldarvi e provare il percorso, perché vi aspettiamo ancora insieme a noi!”