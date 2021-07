Olimpiadi. Ottimo esordio dell’Italvolley donne contro la Russia

Secco 3-0 per la squadra capitanata dalla lecchese Miriam Sylla

OLGINATE – “Più veloce, più in alto, più forte, insieme”. Poche e semplici parole quelle postate da Miriam Sylla, capitana della squadra azzurra di volley alle Olimpiadi di Tokio, dopo il facile successo contro la Russia. L’atleta, cresciuta nelle giovanili della Polisportiva Olginate, non è scesa in campo nella gara di esordio che ha segnato l’ottimo debutto delle azzurre all’Ariake Arena.

L’Italia ha battuto con un perentorio 3-0 (25-23, 25-19, 25-14) la Russia, le ragazze di Davide Mazzanti hanno dimostrato una netta superiorità. Il 27 luglio l’Italia scenderà nuovamente in campo nella sfida contro la Turchia con la speranza di vedere in campo anche la pallavolista lecchese.

Italia-Russia: 3-0 (25-23, 25-19, 25-14)

Italia: Malinov, Egonu 18, Danesi 6, Fahr 9, Pietrini 10, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite 1, Chirichella, Orro 1. Ne: Folie, Sylla. All.: Mazzanti.

Russia: Koroleva 7, Fedorovtseva 10, Fetisova 3, Voronkova 7, Podkopaeva (L). Lazareva 1, Pilipenko, Smirnova, Enina, Matveeva. All.: Busato.