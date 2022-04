Pallavolo. Festa Olginate, è promossa in serie B2

La Gierre ha vinto matematicamente il girone di Serie C

“Una serata indimenticabile” dichiara il direttore sportivo Davide Ronzoni

OLGINATE – Grande festa ieri al PalaRavasio dove la squadra locale, la Gierre Olginate, ha conquistato matematicamente la promozione in serie B2.

La formazione allenata da coach Igor Sersale si presentava alla partita contro le giovani del Corus Bergamo – ultime in classifica – con dieci punti di vantaggio sulla seconda, Ambivere. Alle lecchesi bastava una semplice vittoria, con ancora tre giornate da giocare, per garantirsi matematicamente la promozione in serie B2 e il successo è arrivato con un netto 3-0 (25-15 25-18 25-18).

A rendere ancora più indimenticabile la serata è stata la cornice di pubblico che ha riempito il PalaRavasio. “Una serata indimenticabile, il palazzetto era pieno e abbiamo festeggiato fino a tardi – dichiara il direttore sportivo Davide Ronzoni – in due anni e mezzo abbiamo centrato molti obiettivi: l’arrivo in un campionato nazionale e due formazioni giovanili di Eccellenza. Stiamo lavorando nella maniera corretta e sono molto soddisfatto”.