Pallavolo Galbiate Asd guarda al futuro: vivaio potenziato e obiettivo Serie B2

La società rafforza il settore giovanile con Under 12, Under 15 e Under 17 accanto all’Under 19 già attiva

“Vogliamo che le nostre giovani delle Under vedano nella Prima Squadra non un sogno lontano, ma un obiettivo concreto”, spiegano i responsabili tecnici

GALBIATE – La crescita passa dal vivaio, ma con uno sguardo già rivolto ai palcoscenici nazionali. È questa la direzione tracciata da Pallavolo Galbiate ASD, società che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza ai vertici della Serie C regionale e che ora punta a rafforzare ulteriormente la struttura tecnica e organizzativa del club.

L’obiettivo dichiarato è costruire un percorso sportivo completo, capace di accompagnare le atlete dai primi approcci con il Minivolley fino alla prospettiva della Serie B2. Un progetto che si fonda sulla continuità del lavoro e sulla valorizzazione del settore giovanile, considerato dalla società il vero motore della crescita futura.

Nel piano di sviluppo annunciato dal club rientrano il consolidamento del Minivolley S3, dedicato all’avvicinamento allo sport, e la creazione di un settore giovanile strutturato con formazioni Under 12, Under 15 e Under 17, accanto all’Under 19 già presente. A queste si aggiungerà anche una squadra di Terza Divisione, pensata come spazio di crescita e maturazione per le giocatrici più giovani.

La società punta così a costruire una “piramide” tecnica in grado di garantire continuità tra vivaio e prima squadra, mantenendo elevato il livello competitivo e offrendo alle atlete un percorso graduale di sviluppo.

“Vogliamo che le nostre giovani delle Under vedano nella Prima Squadra non un sogno lontano, ma un obiettivo concreto – spiegano i responsabili tecnici della società – Il nostro sistema permette alle ragazze più meritevoli di affacciarsi alla Serie C, crescendo in un ambiente che sa come stare nelle zone alte della classifica”.

La Prima Squadra rappresenta oggi il punto di riferimento del progetto. I risultati ottenuti in Serie C vengono considerati dalla dirigenza non come un traguardo definitivo, ma come la base da cui partire per provare il salto di categoria. La missione indicata dal club per i prossimi anni è infatti quella di raggiungere la Serie B2, mantenendo però saldo il legame con i valori che caratterizzano l’ambiente galbiatese.

Accanto all’aspetto tecnico e agonistico, Pallavolo Galbiate ASD continua infatti a mettere al centro il clima interno alla società. “Crediamo fermamente che per vincere serva serenità”, sottolinea il club, ribadendo l’importanza di una palestra vissuta come luogo di divertimento, crescita e condivisione.

Un’impostazione che punta a rafforzare il rapporto tra società, allenatori e famiglie, con l’obiettivo di creare un contesto definito “familiare”, nel quale ogni atleta possa sentirsi parte integrante del gruppo. Perché, nella visione della società, la crescita individuale resta strettamente legata alla forza collettiva della squadra.

Le porte della società restano aperte a tutte le giovani giocatrici nate dal 2017 al 2008 e oltre, interessate a entrare a far parte del progetto sportivo della Pallavolo Galbiate ASD. Dal percorso Under 12 fino alle categorie superiori, il club intende ampliare ulteriormente il proprio movimento, confermando la volontà di coniugare ambizione sportiva e attenzione alla crescita delle atlete all’interno di un ambiente accogliente e strutturato. Per informazioni è possibile contattare la società all’indirizzo volleygalbiate@gmail.com.