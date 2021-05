OLGINATE – I risultati del fine settimana della Pallavolo Olginate.

SERIE C

Pallavolo Galbiate – Gierre Scale Olginate: 0-3

Il derby finisce nelle mani delle biancoblu. È sempre difficile giocare un derby, e anche in questo caso l’inizio è stato complicato per le ragazze di Igor Sersale. La squadra era molto contratta e poco sciolta, infatti ha fatto molto fatica nei fondamentali di seconda linea. Il primo set, quindi, è stato complicato più dal punto di vista emotivo che tecnico, ma poi un ottimo turno di servizio di Giudici ha dato la spinta alle biancoblu per allungare e chiudere il set a proprio favore. Al rientro in campo Vizzini e compagne sono tornate ad essere molto concrete creando difficoltà alla ricezione avversaria e ritrovando i fondamentali di seconda linea. Questo ha permesso alle Olginatesi di giocare forte in attacco e di chiudere agevolmente gli altri due parziali.

“Un 3 a 0 in un derby è sempre entusiasmante – ha detto coach Sersale -. Sono molto soddisfatto di come la squadra sia riuscita a rimanere attenta e concentrata anche nei momenti con maggior tensione. Sotto l’aspetto mentale e di gestione delle situazioni siamo maturati molto. Ci stiamo lavorando ancora. È un valore aggiunto molto importante che spesso può fare la differenza. È importante saper fare ma ancor di più è importante saper fare la cosa giusta al momento giusto”.

UNDER 13

Asd Osfnsa Oggiono- Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3.

Le leoncine ottengono i 3 punti contro avversarie di un anno più piccole. Partita senza nessuna difficoltà. Le allenatrici Viganò ed Aliverti riescono a far giocare tutte le atlete a disposizione.

Pallavolo Picco Lecco Rossa – Ads Polisportiva Olginate bianca 2-1

Le piccoline biancoblu sono riuscite a strappare un set grazie ad un gioco ordinato e grazie a una buona concentrazione mantenuta dall’inizio alla fine contro una buona squadra come la Picco rossa. Il lavoro in seconda linea svolto in palestra in questo ultimo periodo sta portando i suoi frutti.

UNDER 15

Mafra 2 Olginate – VolleyTeamBrianzablu 0-3

Le ragazze targate Mafra Due perdono al palazzetto Iginio Ravasi 3-0 contro il Volley Team Brianza. I primi due parziali senza storia, le biancoblu cedono sotto i colpi delle avversarie, il terzo set, invece, è stato combattuto fino alla fine.

Asd Padernese – Ram Serramenti Olginate 0-3

Un tre a zero a tratti complicato contro un avversario che ha ricevuto e difeso bene e con ordine. La differenza si è vista a muro e in attacco questo ha consentito alle Olginatesi di vincere nonostante non sia stata la loro miglior partita. Proseguono le prove durante gli allenamenti per nuove situazioni tattiche per farci trovare pronti alle sfide future.