Pallavolo Olginate e V36+ ancora insieme per affrontare la B2 e la C

Confermati i tecnici Ivan Iosi e Igor Sersale

Settimane di intenso lavoro per la Pallavolo Olginate

OLGINATE – Con la promozione ottenuta dalla squadra che ha disputato brillantemente e vinto alla grande il campionato di serie D, nella stagione sportiva 2019-2020 la società olginatese si trova ad avere una squadra in serie B2 e una squadra in serie C.

La proficua collaborazione instaurata la scorsa stagione agonistica con la società V36+ ha portato a una condivisione dell’impegno economico, organizzativo e logistico con la realtà che vede coinvolte diverse società delle province di Sondrio, Lecco, Como e Milano.

Questa collaborazione continuerà anche nella prossima stagione agonistica, che vedrà la serie B2 affidata al V36+ e la serie C alla Polisportiva Olginate.

Confermatissimi i due tecnici, che collaboreranno tra loro anche nella prossima stagione: Ivan Iosi, allenatore di provata esperienza anche in categorie superiori, guiderà la serie B2 e ricoprirà il ruolo di direttore tecnico delle prime squadre, mentre la serie C sarà allenata da Igor Sersale che all’interno della società olginatese rivestirà ancora il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile.

Le rose delle due squadre sono in via di definizione e nei prossimi giorni verranno rese note le prime conferme e i nuovi arrivi.

Continua dunque il connubio tra le due realtà, impegnate a consolidarsi ulteriormente attraverso numerosi sforzi sia nel settore giovanile, in costante crescita di tesserati e numero di squadre, che sulle due squadre di serie B2 e serie C, sforzi che richiedono ulteriori risorse umane, economiche e logistiche per la realizzazione di importanti obiettivi sportivi e progettuali.

Il commento di Ivan Iosi: “Questo viaggio insieme mi rende doppiamente felice, sia come responsabile del progetto V36+ perché questa collaborazione permetterà al territorio della Provincia di Sondrio di avere per la prima volta nella storia un Campionato nazionale offrendo così alle nostre giovani atlete opportunità uniche, sia personalmente perché l’ottimo rapporto creatosi con la Polisportiva Olginate, soprattutto con le persone che la rendono una società di valore e di valori, faciliterà il mio ruolo di direttore tecnico delle prime squadre in piena armonia con lo spirito di collaborazione, crescita, sviluppo e lavoro iniziato lo scorso anno”.

Il commento di Igor Sersale

“Dopo il brillante campionato dello scorso anno con la promozione in serie C ci stiamo adoperando per affrontare al meglio la prossima stagione. Proseguiremo la collaborazione con la B2 come lo scorso anno e questo ci consentirà un’ulteriore crescita. Le prime squadre dovranno essere il traino per il nostro settore giovanile. Ringrazio la società per la fiducia accordatami per il ruolo di primo allenatore della serie C e per la direzione tecnica del settore giovanile. Vivo questi due incarichi con un’unica ottica, quella di avvicinare e portare più under possibili a vivere la realtà della serie C confrontandosi con atlete di assoluto valore. Un cammino che abbiamo già iniziato quest’anno e che ha già portato risultati sia dal punto di vista tecnico che del senso di appartenenza a una realtà che speriamo ci possa dare soddisfazioni come nella stagione appena conclusa”.