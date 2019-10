Pallavolo Olginate. In serie C esordio sul velluto per la Morganti Insurance

5 vittorie e 2 sconfitte il bilancio della prima giornata

OLGINATE – Si è alzato il sipario della nuova stagione per alcune formazioni della Pallavolo Olginate. Il primo week end di gare si è chiuso con un bilancio di 5 vittorie (Serie C, Under 18, Under 16 Bianca e Under 16 Blu) e 2 sconfitte (Coppa Regular Level e Under 14.

Serie C: Morganti Insurance Brokers Olginate – Visette Volley (Mi) 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)

Nel campionato regionale di serie C debutto vincente per la Morganti Insurance Brokers Olginate guidata da Igor Sersale e Michele Lancini, che regola in tre set la giovane formazione del Visette Volley; una vittoria di sostanza contro una squadra under di buon livello.

Nel primo set le olginatesi prendono subito un margine di sicurezza (13-8), poi vanificato da 5 errori consecutivi in attacco e ricezione. Il set prosegue punto a punto fino al 17 pari, poi le padrone di casa piazzano l’allungo vincente.

Secondo e terzo con parziali simili: Olginate prende subito il largo grazie al servizio e un po’ più di ordine a muro; anche l’attacco inizia a girare con pochi errori e una buona efficienza.

Sabato prossimo test probante sul campo del Ledlumen Concorezzo, una delle squadre accreditate per la vittoria del campionato.

Il commento di coach Igor Sersale: “Iniziare con una vittoria per 3 a 0 è sempre importante, dà fiducia e ci permette di analizzare serenamente la nostra prima prestazione. Siamo stati concreti e attenti rispettando gli obiettivi prefissati. Solo nella parte centrale del primo set abbiamo mostrato una discontinuità che dovremo correggere subito. Bene il servizio e dal secondo set in poi anche la fase muro/difesa è migliorata, così come l’attacco. Finalmente anche l’approccio mentale è stato più determinato e ‘cattivo’ ed era quello che volevo vedere”.

Tabellino: Colombo 5, Lucarelli 7, Conti 5, Pedrini 15, Vizzini 8, Rainoldi 9, Bernocchi (L1), Nessi, Giudici, Marelli 2, Scola, Pisano, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Coppa Regular Level: Alpha Volley – Securemme Olginate 3-0 (25-15, 25-11, 25-20)

Esordio negativo in Coppa Regular Level per le ragazze dell’Under 18 che subiscono una sconfitta in tre set sul campo dell’Alpha Volley. Le olginatesi allenate da Marco Perego appaiono da subito tese e contratte; complici alcuni errori nei fondamentali non riescono a esprimere il loro gioco.

Under 18: Securemme Olginate – Volley Calolzio 3-0 (25-13, 25-12, 25-15)

Buona la prima dell’Under 18, targata Securemme Olginate, che supera agevolmente in tre set il Volley Calolzio. Partita giocata senza particolari difficoltà dalle ragazze allenate da Marco Perego e Marianna Mainetti: troppa la differenza tecnica tra le due formazioni in campo. Brave comunque le olginatesi a mantenere alta la concentrazione per tutto l’incontro.

Under 16: Pallavolo Missaglia – Cab Polidiagnostico Olginate 0-3 (17-25, 24-26, 10-25)

Esordio positivo per l’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, che espugna il terreno di gioco della Pallavolo Missaglia in tre set. Partita gestita molto bene in tutti i fondamentali dalle ragazze allenate da Paolo Lancini. Solo nel secondo set qualche forzatura di troppo negli attacchi tiene il punteggio in discussione fino alla fine, ma le ragazze con una bella reazione riescono a vincere ai vantaggi.

Under 16: Gierre Olginate – Gso Sirone 3-0 (25-14, 25-16, 20-25, 25-19)

Esordio vincente delle “quattordicine” nel campionato Under 16 contro il Sirone. Due buoni set per le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina, poi un calo a livello caratteriale che ha compromesso l’attenzione e la tecnica. Ultimo set vinto con autorità per la squadra targata Gierre Olginate.

Under 14: Dolcos Volley Busnago – Gierre Olginate 3-0 (25-12, 25-13, 25-13)

Prima partita della stagione e sconfitta per l’Under 14, targata Gierre Olginate. Una brutta prestazione soprattutto in ricezione ha condizionato la partita delle ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina contro un Busnago decisamente più forte.

