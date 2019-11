Pallavolo Olginate: ko inaspettato per la serie C, giovanili forza sette

OLGINATE – Altro fine settimana ricco di soddisfazioni per le formazioni della Pallavolo Olginate, che chiudono il programma di incontri con un bilancio di 7 vittorie (Coppa Regular Level, Under 18, Under 16 Blu, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca e Under 12 Blu) e 2 sconfitte (Serie C, Under 16 Bianca).

Serie C: Cpz Group Vedanese – Morganti Insurance Brokers Olginate 3-2 (23-25, 18-25, 25-23, 25-14, 15-10)

Nel campionato regionale di Serie C la Morganti Insurance Brokers Olginate cade inaspettatamente sul campo della Vedanese, lasciando punti preziosi nella corsa alla parte alta della classifica. Le olginatesi, scese in campo prive di Pedrini e Marelli, si portano avanti di due set, vincendo il primo sul filo di lana e il secondo più nettamente. La Vedanese non si perde d’animo e nel terzo parziale riesce a riaprire il match con il minimo scarto; quarta frazione a senso unico per le locali, poi nel tie-break alle ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini manca il guizzo vincente.

Il commento di coach Igor Sersale: “Avevamo messo la partita sui binari giusti, ma siamo mancati nel momento di chiuderla. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime partite. Dobbiamo saper convivere con i momenti di difficoltà che ci sono e ci saranno in tutte le partite; li subiamo ancora troppo e fatichiamo a uscirne rapidamente e questo compromette le certezze e le sicurezze fino a ora acquisite. Mi aspetto una reazione immediata e un pronto riscatto nella prossima partita”.

Tabellino: Colombo 4, Lucarelli 20, Conti 11, Scola 3, Vizzini 8, Rainoldi 13, Bernocchi (L1), Nessi 1, Giudici 2, Pisano 1, Todeschini, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Coppa Regular Level: Pol. Sant’Egidio – Securemme Olginate 0-3 (15-25, 20-25, 22-25)

In Coppa Regular Level tornano al successo le ragazze dell’Under 18, targate Securemme Olginate, sul campo della Polisportiva Sant’Egidio. Le ragazze allenate da Marco Perego conducono la partita in tutti i tre set, con solo qualche piccolo calo di tensione su cui lavorare per il futuro.

Under 18: Securemme Olginate – Emme-vi Volley 3-0 (25-14, 30-28, 25-23)

Partita intensa per l’Under 18, targata Securemme Olginate, che vince in tre set contro l’Emme-vi Volley. Pur non giocando al meglio delle proprie potenzialità, le olginatesi portano a casa meritatamente i tre punti. Dopo un primo set senza storia, nel secondo partenza sprint delle ragazze allenate da Marco Perego, poi un calo di concentrazione permette alle avversarie di farsi sotto e di giocare punto a punto fino ai vantaggi. Terzo parziale caratterizzato da diversi errori di entrambe le squadre; set “emotivo” giocato punto a punto, poi nel finale due attacchi in parallela permettono alle olginatesi di conquistare bottino pieno.

Under 16: Volley Team Brianza Blu – Cab Polidiagnostico Olginate 3-0 (25-18, 25-9, 25-16)

Brutta prestazione per l’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, che affronta la partita contro un’ottima squadra senza la giusta mentalità, mostrando difficoltà sul piano fisico e tecnico. Solo nel primo set le ragazze allenate da Paolo Lancini tengono il campo fino al 16 pari, poi perdono la frazione e non riescono più a rientrare nel match.

Under 16: Gierre Olginate – Polisportiva Mandello 3-0 (25-11, 25-9, 25-18)

Nel campionato Under 16, altra vittoria per le “quattordicine” targate Gierre Olginate che regolano in tre set sul proprio campo la Polisportiva Mandello. Ottima prestazione per le ragazze allenate da Igor Sersale e Marianna Mainetti che mantengono il comando della gara dall’inizio fino alla fine, grazie in particolare alla battuta.

Under 14: Asd Padernese – Gierre Olginate 0-3 (9-25, 11-25, 19-25)

Quarto successo per l’Under 14, targata Gierre Olginate, che si impone in tre set sul terreno di gioco della Padernese. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina entrano in campo fin da subito concentrate con un ottimo servizio e portano a casa i tre punti in palio.

Under 13: Di.Po. Volley Bernareggio – Mafra Due Olginate 0-3 (15-25, 5-25, 11-25)

Terza trasferta trasferta e terza vittoria per l’Under 13, targata Mafra Due Olginate; dopo una carburazione lenta le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini giocano con la giusta concentrazione e superano senza particolari difficoltà il Bernareggio, eseguendo con ordine il proprio gioco.

Under 12: Dolcos Volley Carate – Pol. Olginate Bianca 0-3 (12-25, 14-25, 16-25)

Partita stratosferica per l’Under 12 Bianca (2009) sul campo del Volley Carate. Le piccole “dodicine” allenate da Deborah Bonacina affrontano un avversario apparentemente più forte mettendolo in difficoltà fin da subito con un’ottima battuta e super attenzione su tutte le palle.

Under 12: Gbc Volley – Pol. Olginate Blu 0-3 (11-25, 4-25, 10-25)

Terzo successo consecutivo anche per l’Under 12 Blu (2008), che espugna il campo del Gbc Volley. Partita iniziata sottotono per le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, entrate in campo con poca concentrazione e sbagliando anche i fondamentali. Dopo il time out richiesto dalle allenatrici, le olginatesi rientrano in campo finalmente determinate a vincere la partita, di nuovo concentrate e giocando come sanno fare. Le allenatrici utilizzano tutte le ragazze a disposizione e tutte si dimostrano all’altezza della situazione.

