Pallavolo Olginate. La Morganti Insurance espugna il campo dell’imbattuta capolista

OLGINATE – Dopo la pausa natalizia le formazioni della Pallavolo Olginate sono tornate in campo, chiudendo il fine settimana con un bilancio di 7 vittorie (Serie C, Under 16 Bianca, Under 16 Blu, Under 14, Under 13, Under 12 Blu, S3 Green 3×3) e 3 sconfitte (Seconda divisione Securemme, Seconda divisione Cab Polidiagnostico, Under 12 Bianca). Turno di riposo per Under 18 e S3 Red 4×4.

Serie C: Lazzate Volley – Morganti Insurance Brokers Olginate 2-3 (25-22, 12-25, 21-25, 25-13, 13-15)

Nel campionato regionale di Serie C la Morganti Insurance Brokers Olginate espugna il campo dell’imbattuta capolista Lazzate e rimane agganciata al treno delle squadre in lotta per la promozione diretta e i play-off.

Primo set approcciato con troppo rispetto dalle ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini. Parte centrale giocata male con troppi errori e poca aggressività in attacco e battuta. La squadra comunque regge e con una bella rimonta si riporta sotto, ma Lazzate riesce a chiudere in volata. Seconda frazione perfetta, con le olginatesi performanti in ogni fondamentale, efficienti e senza errori. Nel terzo parziale la battuta ha dato una spinta notevole, buona fase muro/difesa e ricezione concreta. Nel quarto set calo fisiologico: dopo aver giocato due frazioni a un ritmo e un livello molto alto era difficile avere continuità.

Tie-break iniziato non benissimo, poi l’indicazione di tirare a tutto braccio e menare forte al servizio. A differenza della partita precedente, in cui non sono riuscite a chiudere il tie-break dal 12-8 a proprio favore, questa volta le olginatesi, sotto 10-13, riescono a piazzare cinque punti consecutivi, che regalano due punti fondamentali per la classifica.

Il commento di coach Igor Sersale: “La partita era tostissima: gara di rientro dalla sosta natalizia, avversario di valore e imbattuto. Dopo la buona prestazione contro Valpala la sosta ci ha levato la continuità necessaria. Siamo entrati in campo poco incisivi, giocando un primo set impalpabile, ma le ragazze hanno saputo rimanere con la testa in campo e pian piano siamo risaliti. Questa concentrazione ci ha premiato nel secondo set giocato alla perfezione. La nostra battuta ha fatto la differenza, sapevamo che Lazzate poteva soffrire la pressione al servizio e siamo stati bravi a rischiare con coraggio. Così come in attacco, se leviamo qualche passaggio a vuoto, abbiamo tirato per cinque set. Di livello anche la ricezione in tutti i suoi elementi. Una vittoria bella e importante che le ragazze hanno voluto e cercato mettendo in campo tutto quello che avevano. Dobbiamo sfruttare questa iniezione di fiducia per preparare al meglio la prossima partita. Dobbiamo sempre affrontare le partite come se fossero delle finali da dentro o fuori; solo così riusciamo a dare quel qualcosa in più che fa la differenza in partite così tirate”.

Tabellino: Colombo 5, Mareli 2, Conti 5, Pedrini 11, Vizzini 5, Rainoldi 16, Bernocchi (L1), Giudici, Lucarelli 26. N.e.: Nessi, Scola, Pisano, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Seconda divisione: Securemme Olginate – Lissone Volley Team 2-3 (26-24, 22-25, 17-25, 25-22, 16-18)

Prima sconfitta stagionale in Seconda divisione per le ragazze dell’Under 18, targate Securemme Olginate, al termine di una bella partita contro l’imbattuta capolista Lissone. Nonostante la buona prestazione fornita dalle ragazze allenate da Marco Perego l’esperienza delle ospiti ha la meglio nel finale di gara. Primo set giocato mettendo pressione all’avversario con attacchi incisivi e vinto ai vantaggi. Poi un calo in ricezione ha compromesso il secondo e il terzo set. Quarta frazione in ripresa per le olginatesi, che pareggiano i conti. Tie-break giocato punto a punto e vinto dalle ospiti ai vantaggi.

Seconda divisione: Cab Polidiagnostico Olginate – Ac Pagnano Volley 1-3 (18-25, 12-25, 30-28, 15-25)

Ancora una sconfitta in Seconda divisione per le ragazze dell’Under 16 targate Cab Polidiagnostico Olginate, superate in casa dalla capolista Pagnano. Nonostante il risultato la squadra allenata da Paolo Lancini ha espresso un buon gioco e dimostra di essere in crescita anche dal punto di vista tattico, tenendo testa a una formazione sicuramente più esperta e ancora imbattuta.

Under 16: Ac Pagnano Volley – Cab Polidiagnostico Olginate 0-3 (22-25, 19-25, 25-27)

L’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, torna con i tre punti dalla trasferta di Pagnano al termine di una bella prestazione. Le ragazze allenate da Paolo Lancini giocano con determinazione e impegno. Solo nel terzo set un calo fisiologico e un po’ di tensione delle olginatesi portano il punteggio ai vantaggi.

Under 16: Gierre Olginate – Emme-vi Volley 3-0 (25-18, 25-17, 25-16)

A quasi un mese dall’ultimo match disputato, l’Under 16 Blu, targata Gierre Olginate, torna in campo e supera in tre set l’Emme-vi Volley. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina conducono grazie a un buon servizio, che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Positive le ragazze sulle indicazioni dell’allenatore.

Under 14: Gb Volley – Gierre Olginate 0-3 (10-25, 15-25, 7-10)

Terzo successo consecutivo per l’Under 14, targata Gierre Olginate, vittoriosa in tre rapide frazioni sul campo del Gb Volley. Partita condotta agevolmente dalle ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina, che, nonostante la poca attenzione in ricezione e nella gestione delle palle facili, portano a casa la vittoria.

Under 13: Mafra Due Olginate – Asd Osfnsa Oggiono Verde 3-0 (25-12, 25-6, 25-16)

Continua con un altro 3-0 (l’ottavo consecutivo) il cammino immacolato dell’Under 13 targata Mafra Due Olginate. Un’altra prova di maturità per le atlete allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini. Grinta, determinazione, concentrazione e un buon tasso tecnico spingono, per questa parte del campionato, le brave “tredicine”.

Under 12: Avis Casati Arcore – Pol. Olginate Blu 0-3 (5-25, 10-25, 5-25)

Dopo aver chiuso la fase Winter con 7 vittorie e 0 sconfitte, l’Under 12 Blu (2008) inizia nel migliore dei modi anche la fase Spring, espugnando il campo del Casati Arcore. Partita giocata benissimo da tutte le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, preparate e concentrate sin dall’inizio, che non hanno sbagliato praticamente nulla.

Under 12: Vedanese – Pol. Olginate Bianca 3-0 (25-12, 25-9, 25-10)

Inizia con una sconfitta la fase Spring per l’Under 12 Bianca (2009), battuta sul campo della Vedanese. Partita condotta interamente dalle locali, che con ragazze di un anno più grandi e un gioco molto più avanti sovrastano le giovani guidate da Deborah Bonacina.

S3 Green 3×3: Volley Calolzio Blu – Pol. Olginate 2-3 (21-6, 7-21, 14-21, 21-12, 19-21)

La S3 Green 3×3 vince per 3 a 2 sul campo del Calolzio Blu, al termine di un match dall’andamento altalenante. Le piccole allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò riescono a portare a casa la vittoria, ascoltando le richieste delle allenatrici.

Il programma del prossimo fine settimana