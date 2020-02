Pallavolo Olginate: la serie C domina il derby, en plein delle giovanili

OLGINATE – Le formazioni della Pallavolo Olginate hanno chiuso il fine settimana appena trascorso con un bilancio immacolato di 7 vittorie (Serie C, Seconda divisione Securemme, Seconda divisione Cab, Under 16 Gierre, Under 14 Gierre, Under 14 Mafra Due, Under 12 Blu) e zero sconfitte.

Il Comitato territoriale di Milano, Monza, Lecco ha sospeso tutte le partite in programma ieri, domenica 23 febbraio, a causa dell’evolversi della situazione legata al Coronavirus; perciò Under 14 Gierre, Under 13, Under 12 Bianca, S3 Red 4×4, S3 Green 3×3 non sono scese in campo e recupereranno i loro incontri a data da destinarsi.

Serie C: Morganti Brokers Insurance Olginate – Pallavolo Galbiate 3-0 (25-16, 25-14, 25-21)

Nel campionato regionale di Serie C vittoria netta della Morganti Insurance Brokers Olginate nel derby contro la Pallavolo Galbiate, nonostante diverse defezioni dell’ultima ora (Conti, Scola e Pisano), nel match disputato a Calco per l’indisponibilità del palazzetto di Olginate.

Partita giocata molto bene delle olginatesi, coincisa con una prova incolore delle ospiti. Per sopperire all’assenza di due centrali, in diagonale con Pedrini viene schierata l’opposto Lucarelli con ottimi risultati.

Primi due set senza storia, con le ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini padrone del campo grazie a un ottimo servizio. Anche nel terzo set Olginate parte forte (7-1), poi dal 18-13 si ritrova sul 21-19, prima dell’allungo finale che vale i tre punti in palio.

Il commento di coach Igor Sersale: “Abbiamo giocato una buona partita in ogni fondamentale e il risultato non è mai stato messo in discussione. Il servizio è stato di altissimo livello e non ha consentito alle avversarie di innescare con efficacia i loro attaccanti più pericolosi. La ricezione ha funzionato in tutti i set, così come la correlazione muro/difesa. In attacco pochissimi errori e una efficienza elevata con una attenzione sempre alta. Anche l’approccio alla gara è stato finalmente positivo. Non è stata una partita perfetta, ma sicuramente un’ottima prestazione arrivata dopo una sconfitta, quindi ha valore doppio. Vincere un derby così ci dà nuovi stimoli in attesa del prossimo impegno”.

Tabellino: Colombo 5, Marelli 10, Pedrini 5, Lucarelli 12, Vizzini 6, Rainoldi 10, Bernocchi (L1), Giudici 1. N.e.: Arrigoni (L2), Chiesa. All.: Sersale e Lancini.

Seconda divisione: Securemme Olginate – Asd Volley Biassono 3-0 (25-18, 25-13, 25-21)

Nel campionato di Seconda divisione le ragazze dell’Under 18, targata Securemme Olginate, superano in tre set il Volley Biassono. Partita gestita bene dalle atlete guidate da Marco Perego e Marianna Mainetti, con il risultato mai in discussione, e altri tre punti che permettono alle olginatesi di rimanere nella parte alta della classifica.

Seconda divisione: Cab Polidiagnistico Olginate – Run Time Solutions 3-1 (25-23, 25-16, 20-25, 25-21)

Arriva la prima vittoria nel campionato di Seconda divisione per le ragazze dell’Under 16, targate Cab Polidiagnostico Olginate. Buona prestazione per le giovani guidate da Paolo Lancini e Michele Lancini che giocano bene e con la giusta concentrazione nei primi due set. Un leggero calo nella terza frazione con qualche errore permette alle avversarie di rientrare in partita. Nel quarto parziale si rivede la giusta determinazione che permette alle olginatesi di vincere il loro primo match.

Under 16: Polisportiva Mandello – Gierre Olginate 1-3 (17-25, 19-25, 25-20, 9-25)

Nella Coppa Under 16 le quattordicine targate Gierre Olginate tornano vittoriose dalla trasferta di Mandello. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina gestiscono con tranquillità i primi due set, nel terzo si addormentano lasciandolo alle avversarie, nel quarto si risvegliano alla grande e chiudono la pratica portando a casa i tre punti.

Under 14: Gierre Olginate – Asd Osfnsa Oggiono 3-0 (25-22, 25-9, 25-19)

Nella Coppa Under 14 le quattordicine targate Gierre Olginate battono in casa l’Oggiono. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina la fanno da padrone in tutti i set, le oggionesi impensieriscono le nostre solo a sprazzi col servizio e sul finale del primo parziale.

Under 14: Pallavolo Picco Lecco – Gierre Olginate rinviata

Under 14: Pallavolo Missaglia – Mafra Due Olginate 1-3 (12-25, 23-25, 25-14, 9-25)

Nella seconda partita di Coppa Under 14 l’Under 13 targata Mafra Due Olginate supera in trasferta il Missaglia. Dopo un primo set vinto agevolmente, le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini prendono sotto gamba le avversarie, rischiano molto nel secondo, vinto con il minimo scarto dopo essere state sotto 10-20, e perdono nettamente il terzo. Quarta frazione facile come la prima, con le olginatesi di nuovo tenaci e grintose come a inizio gara.

Under 13: Mafra Due Olginate – Us Casati Arcore rinviata

Under 12: Volley Calolzio – Pol. Olginate Blu 0-3 (20-25, 8-25, 15-25)

L’Under 12 Blu (2008) prosegue la sua marcia in vetta alla classifica nella fase Spring del campionato, superando in trasferta il Volley Calolzio e mantenendo l’imbattibilità stagionale. Dopo un primo set altalenante, le ragazze allenate Luisa Aliverti e Ornella Viganò ritrovano la giusta concentrazione e dominano nelle altre due frazioni, in cui il risultato non è mai in discussione. Alla vittoria contribuiscono tutte le ragazze a disposizione.

Under 12: Pol. Olginate Bianca – Dolcos Volley Carate rinviata

S3 Red 4×4: P.O. Perego – Pol. Olginate rinviata

S3 Green 3×3: Asd Osfnsa Oggiono – Pol. Olginate rinviata

