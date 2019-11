Pallavolo Olginate: Morganti Insurance Brokers cala il tris in serie C

OLGINATE – Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per le formazioni della Pallavolo Olginate, che hanno replicato il lusinghiero bilancio della settimana precedente con 7 vittorie (Serie C, Under 16 Bianca, Under 16 Blu, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca e Under 12 Blu) e una sola sconfitta (Coppa Regular Level) maturata sempre al tie-break. Turno di riposo per l’Under 18 targata Securemme Olginate.

Serie C: Morganti Insurance Brokers Olginate – Progetto Valtellina Volley 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

Nel campionato regionale di Serie C la Morganti Insurance Brokers Olginate regola in tre frazioni il Progetto Valtellina Volley (So), al termine di una partita più difficile di quanto dica il risultato. Le sondriesi, con le ex olginatesi Malvaso, Barbiero, Crippa, Fusi e Cara, sono una squadra ordinata con una palleggiatrice di ottimo livello. Il primo set è in equilibrio solo nei primi scambi (8-6), poi la squadra di Igor Sersale e Michele Lancini allunga (10-6, 16-10), mantenendo un margine di sicurezza fino a fine set. Le squadre bene o male si equivalgono e a prevalere sono stati i pochissimi errori delle olginatesi.

Secondo set con avvio da incubo di Olginate (0-6), bersagliato in battuta con la ricezione in forte crisi. Un ottimo turno al servizio di Rainoldi riporta immediatamente in partita le locali (7-8). Il set procede in equilibrio con un allungo finale decisivo di Giudici al servizio, entrata a metà set con Lucarelli per un doppio cambio su Marelli e Colombo (cosi anche nella prima frazione).

Nel terzo parziale continuano le difficoltà in ricezione che non consentono alle padrone di casa di giocare con fluidità. Sotto 14-17, coach Sersale prova a girare il set con il cambio palleggio: Giudici subentra a Colombo e l’impatto sulla partita è molto positivo. Rotazione dopo rotazione Olginate si ricompone e si porta anche avanti (21-20); poi punto a punto fino al 23 pari, prima del rush finale.

Il commento di coach Igor Sersale: “Non abbiamo disputato una bella partita dal punto di vista tecnico, abbiamo sofferto troppo in seconda linea con la ricezione e anche in difesa non siamo stati brillanti; anche i fondamentali di prima linea non sono stati impeccabili tecnicamente. Buona gara invece al servizio, che sappiamo essere un’arma importante. Bene anche la gestione delle situazioni delicate nella seconda parte dei set. Una partita con aspetti positivi e qualche difficoltà di troppo. Sapevamo che loro con palla in testa al palleggiatore potevano metterci in difficoltà, mentre erano più vulnerabili con palle staccata e la partita ha confermato questi aspetti. Tre ottimi punti senza cedere nemmeno un set. Non siamo stati belli, ma concreti quando serviva”.

Tabellino: Colombo 5, Marelli 12, Conti 6, Scola 4, Vizzini 10, Rainoldi 12, Bernocchi (L1), Nessi, Giudici 2, Lucarelli, Pisano, Pedrini, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Coppa Regular Level: Securemme Olginate – Casati Arcore 3-2 (25-13, 15-25, 24-26, 25-23, 14-16)

Nuova sconfitta al tie-break in Coppa Regular Level per le ragazze dell’Under 18, superate in casa dal Casati Arcore. Partita tirata, contro un’avversaria esperta, a tratti giocata molto bene dalle ragazze allenate da Marco Perego, ma con lunghe pause soprattutto in ricezione. Il quinto set perso 14-16 con tre gravi errori nel finale quando le olginatesi erano sopra 14-12. L’esperienza delle ragazze di Arcore fa il resto. Tutte le ragazze sono entrate in campo; dopo un lungo stop a causa di un infortunio, buon rientro in una partita ufficiale di Benedetta Pisano.

Under 16: Cab Polidiagnostico Olginate – Ac Pagnano Volley 3-1 (25-23, 25-15, 20-25, 25-19)

L’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, tra le mura amiche supera in quattro set il Pagnano Volley. Un match giocato senza la giusta determinazione dalle ragazze allenate da Paolo Lancini e Michele Lancini che consentono alle avversarie di rimanere sempre in partita. Si sono visti parecchi errori in tutti i fondamentali. Tutte le ragazze in distinta sono entrate in campo.

Under 16: Emme-vi Volley – Gierre Olginate 0-3 (18-25, 12-25, 14-25)

Nel campionato Under 16, le “quattordicine” targate Gierre Olginate vincono meritatamente a Valmadrera sul campo dell’Emme-vi Volley. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina mettono in difficoltà le avversarie col servizio e con buoni attacchi da posto 4. Tutta la rosa ha contribuito a questa vittoria.

Under 14: Gierre Olginate – Gb Volley 3-0 (25-7, 25-15, 25-13)

Terzo centro per l’Under 14, targata Gierre Olginate, che batte sul proprio campo il Gb Volley. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina conducono dall’inizio alla fine, in un incontro senza particolari problemi.

Under 13: Asd Osfnsa Oggiono Verde – Mafra Due Olginate 0-3 (14-25, 14-25, 13-25)

Seconda trasferta e seconda vittoria per l’Under 13, targata Mafra Due Olginate, che con ottima determinazione batte un Oggiono molto falloso. Le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini dominano nei tre set e offrono un buon gioco sia dal punto di vista tecnico che della concentrazione e della grinta.

Under 12: Pol. Olginate Bianca – Polisportiva Mandello 3-0 (25-10, 25-6, 25-14)

Debutto casalingo positivo per l’Under 12 Bianca (2009), che infila la seconda vittoria consecutiva, superando il Mandello in tre set. Partita a senso unico per le piccole underine allenate da Deborah Bonacina che entrando in campo concentrate e seguendo i consigli dati dall’allenatrice portano a casa i tre punti senza alcuna difficoltà.

Under 12: Pol. Olginate Blu – Volley Calolzio 3-0 (25-9, 25-9, 25-14)

Secondo successo consecutivo anche per l’Under 12 Blu (2008), alla prima uscita casalinga, al termine di una partita altalenante. Le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, non sempre concentrate e pronte in campo, non perdono mai il vantaggio sulle avversarie ed eseguono con ordine, soprattutto nel primi due set, le indicazioni delle allenatrici, con buon servizio e attacco e qualche problema in difesa.

Il programma del prossimo fine settimana