Pallavolo Olginate, primi tre colpi in entrata per la serie C

Lucarelli nuovo arrivo, Vizzini e Arrigoni grandi ritorni

La rosa della Pallavolo Olginate serie C si arricchisce

OLGINATE – Dopo le conferme delle palleggiatrici Veronica Colombo e Marta Giudici, del centrale Alessandra Scola, delle bande Jennifer Rainoldi e Patrizia Nessi, dell’opposto Elisabetta Marelli la società olginatese ha piazzato i primi colpi in entrata: l’opposto Federica Lucarelli, la banda Elisa Vizzini e il libero Chiara Arrigoni.

Federica Lucarelli, classe 1995

Federica Lucarelli, classe 1995, è reduce da un anno di fermo, in precedenza ha vestito la maglia del Sanda in B2 e dall’Adro Monticelli in B1: “Sono molto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso insieme alla Polisportiva Olginate, che dal primo giorno mi ha fatto sentire appartenente alla squadra e alla società. Mi metterò alla prova cercando di recuperare prima possibile le mancanze che posso avere dopo un anno di fermo, ma questo mi rende solo più grintosa e con la voglia di lavorare al massimo per poter dare fin da subito il mio 100%. L’obiettivo minimo è fare un buon campionato, portando rispetto alla maglia, con il pensiero di raggiungere grandi obiettivi, andando step a step, concentrandoci su ogni partita, puntando a conquistare ogni singolo punto”.

Elisa Vizzini, classe 1995

Elisa Vizzini, classe 1995, torna a Olginate dopo 5 anni a Mandello, dove ha giocato in C e in B2: “Non è stato semplice per me salutare quella che è stata la mia seconda casa per 5 anni, ovvero Mandello, ma sono felice del mio ritorno a Olginate. Ritrovo alcune compagne con cui ho già affrontato qualche stagione e con cui sono felicissima di tornare a giocare; altre sono state una novità e una piacevole sorpresa! Ho sicuramente tanto da imparare e il gruppo che si sta creando ha tutti i presupposti per lavorare bene. Questa squadra per me è l’inizio di un nuovo capitolo importante, una sfida tutta diversa da quelle intraprese fino a ora e un’avventura di cui sono contenta di fare parte e per cui spero di essere all’altezza. Ci auguro un buon campionato e tante soddisfazioni. Gli ultimi campionati che ho disputato in serie C me li sono goduti dalla 5^ posizione in su: dal 5° posto a salire si gode di un ottimo panorama”.

Chiara Arrigoni, classe 2001

Chiara Arrigoni, classe 2001, dopo l’esperienza di un anno alla Picco Lecco in Under 18 Eccellenza e serie C, torna a Olginate, dove è cresciuta nel settore giovanile:“Sono molto contenta della possibilità che mi è stata data di giocare in serie C; sicuramente darò il massimo in ogni allenamento e partita per raggiungere gli obiettivi prefissati e non deludere le aspettative mie e delle compagne di squadra. Siamo un gruppo molto forte, con giocatrici provenienti da squadre diverse: quindi, come prima cosa, dovremo trovare un punto di equilibrio fra di noi, ma sono fiduciosa che, con impegno, determinazione e soprattutto grazie al lavoro del coach Sersale e il supporto di tutta la società, saremo in grado di ottenere grandi risultati, con l’obiettivo di centrare i play off per la promozione in B2”.