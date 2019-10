Pallavolo Olginate. Successi per Securemme e Gierre

Secondo week end di gare per le squadre di Olginate

Due vittorie (Coppa Regular Level e U14) e 4 sconfitte (Serie C, U18, U16 Bianca e U16 Blu)

OLGINATE – Curiosamente, in questa seconda giornata, vincono le squadre battute nella prima giornata, mentre perdono le squadre vittoriose nella prima giornata.

Serie C: Ledlumen Concorezzo (Mb) – Morganti Insurance Brokers Olginate 3-1 (25-18, 19-25, 25-19, 25-21)

Nel campionato regionale di Serie C prima sconfitta stagionale per la Morganti Insurance Brokers Olginate sul campo di una delle favorite per il passaggio di categoria. Le padrone di casa conquistano meritatamente i tre punti in palio, mentre le ospiti giocano bene solo a sprazzi e questo non basta per impensierire le avversarie. Le due squadre si aggiudicano un set per parte; nel terzo le ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini partono bene (7-3), poi cedono di schianto in ricezione e non riescono ad arginare i potenti attacchi delle brianzole. Sabato prossimo altro match in trasferta, sul campo del Galbiate guidato dagli ex Gritti, Fumagalli, Tavola, Milesi e Tae In Kim.

Il commento di coach Igor Sersale: “Questa era una trasferta molto complessa: Concorezzo è a buon titolo una favorita per il primo posto. Abbiamo subito il loro servizio per tutta la partita e questo non ci ha consentito di sviluppare il nostro gioco. Quando la ricezione ha retto abbiamo giocato alla pari e vinto bene il secondo set. Pecchiamo invece di continuità, giochiamo porzioni di set con autorità per poi perderci in situazioni di gestione relativamente semplice; questo ci scompone e lo paghiamo dal punto di vista tecnico. Sappiamo di avere buoni margini e lavoriamo su questo. La continuità è una caratteristica necessaria che presto faremo nostra. Merito comunque a Concorezzo che ha giocato un’ottima partita con una giocatrice, Villa, che ha fatto la differenza”.

Tabellino: Colombo 4, Lucarelli 16, Conti 9, Pedrini, Vizzini 14, Rainoldi 13, Bernocchi (L1), Nessi, Giudici 1, Marelli, Scola 3, Pisano, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Coppa Regular Level: Securemme Olginate – Volley Team Brianza Bianca 3-0 (25-14, 25-14, 25-22)

Pronto riscatto in Coppa Regular Level per le ragazze dell’Under 18 che superano in tre frazioni il Volley Team Brianza. Primi due set disputati al meglio dalle ragazze allenate da Marco Perego che impongono il loro gioco. Terza frazione giocata punto a punto, con le olginatesi che hanno la meglio nel finale.

Under 18: Pallavolo Picco Lecco – Securemme Olginate 3-0 (27-25, 25-15, 25-13)

Prima sconfitta stagionale per l’Under 18, targata Securemme Olginate sul campo della Pallavolo Picco Lecco. Primo set giocato bene, in modo convinto e all’altezza delle avversarie; sul 24-22 un po’ di paura di vincere penalizza le ragazze allenate da Marco Perego e Marianna Mainetti. Nella seconda e nella terza frazione di gioco emergono limiti caratteriali che influiscono su tecnica e tattica.

Under 16: Cab Polidiagnostico Olginate – Dolcos Volley Busnago 2-3 (25-17, 21-25, 18-25, 25-21, 12-15)

Sconfitta al tie-break per l’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, contro il Busnago. Nel primo set le ragazze allenate da Paolo Lancini e Michele Lancini partono subito concentrate, sbagliando poco, Nel secondo e nel terzo parziale le olginatesi, con qualche errore di troppo, perdono lucidità e Busnago ne approfitta. Quarta frazione disputata molto bene dalle nostre, con qualche pecca nel finale. Quinto e decisivo set giocato punto a punto fino alla fine, ma qualche errore di troppo in ricezione condanna le padrone di casa.

Under 16: Pallavolo Picco Lecco – Gierre Olginate 3-2 (16-25, 24-26, 25-18, 25-19, 15-9)

Sconfitta al tie-break anche per le “quattordicine” nel campionato Under 16 sul campo della Pallavolo Picco Lecco. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina partono concentrate, non regalando palloni, e conducono il set fino alla fine. Dopo il cambio di campo partenza in salita: le avversarie concedono meno, ma le olginatesi recuperano nel punteggio e si portano sul 2 a 0 con due ace finali. Terzo, quarto e quinto set dall’andamento simile: la Gierre Olginate pecca di inesperienza e paura, parte in svantaggio, rincorre e in alcuni tratti si avvicina, ma il divario di punti è troppo pesante.

Under 14: Gierre Olginate – Volley Team Brianza Blu 3-0 (25-11, 25-22, 25-9)

Pronto riscatto per l’Under 14, targata Gierre Olginate, che supera agevolmente il Volley Team Brianza. Primo e terzo set condotti fin dall’inizio senza alcun pericolo dalle ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina. Nella seconda frazione le olginatesi entrano in campo con troppa sufficienza e sbagliano qualche pallone di troppo, arrivando punto a punto sino al 22 pari e finendo il set con tre ace.

Il programma del prossimo fine settimana