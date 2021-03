Salata il match di Serie C contro il Chorus Volley Bergamo

I risultati del fine settimana della Pallavolo Olginate

OLGINATE – Un weekend “strano” in casa Olginate, la notizia principale è l’annullamento della partita della Serie C contro il Chorus Volley Bergamo per quarantena preventiva della squadra avversaria. Per poter vedere le biancoblu giocare al palazzetto dovremo attendere ancora un po’.

Anche nel settore giovanile alcune partite non sono andate in scena: Under 13 Insurance Brokers Olginate – Volley Team Brianza royal; Under 15 Emme Vi volley – Mafra Due Olginate; Under 19 Securemme Olginate – Pol Veranese.

I risultati del weekend

Under 13

Asd Pol. Olginate Bianca – Volley Team Brianza blu 2-1

Olginate parte subito forte portandosi in vantaggio fino al 20-14 poi si addormenta, si fa recuperare e sorpassare perdendo il set. Nel secondo e terzo parziale le padrone di casa gestiscono bene gli scambi lunghi, nonostante una buona difesa di VTB, Olginate porta a casa una bella vittoria.

Under 15

Ram Serramenti Olginate – Asd Padernese bianca 3-0

L’U15 di casa ha giocato una buona partita. Gli avversari erano più giovani ma molto grintosi. La partita, mai in discussione, ha permesso di mettere l’attenzione sui particolari. La squadra è sempre stata concentrata facendo molto bene in battuta e in attacco. Un piccolo passo avanti anche sui fondamentali di seconda linea.

Under 17

Pol. Olginate – Pallavolo Picco Bianca 3-0

Partita ben gestita dalle ragazze di casa, con molta grinta e determinazione da parte di tutte. In particolare questa voglia di fare bene si è vista nel secondo parziale dove una serie di errori gratuiti ha messo a rischio la vittoria del set, ma nonostante questo le olginatesi sono riuscite riprendere continuità e a mettere a terra il pallone decisivo.

Buono anche il terzo parziale dove, seppur con un po’ più di difficoltà, Olginate è riuscita ad imporsi sull’avversario.