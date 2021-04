Due allenamenti congiunti per la Gierre Scalle di Serie C

OLGINATE – Durante questi giorni di pausa dal campionato la Gierre Scale Olginate non è rimasta con le mani in mano, anzi ha disputato due allenamenti congiunti contro due formazioni di serie superiore: Volley Team Brianza e Brembo.

GIERRE SCALE OLGINATE – VOLLEY TEAM BRIANZA 4-0

Un risultato positivo per le biancoblu che consolidano il percorso di crescita delle ultime settimane. Coach Igor ha riscontrato delle buone risposte sia a livello mentale che tattico dalle sue giocatrici. Il focus tecnico di queste settimane è il muro, in particolare sui centrali avversari.

GIERRE SCALE OLGINATE – BREMBO VOLLEY TEAM 4-1

Continua il buon momento di forma fisica e mentale anche nel secondo allenamento congiunto: concretezza in attacco e solidità in difesa consegnano anche questa amichevole nelle mani delle olginatesi.

“Stiamo diventando una squadra che lotta su ogni pallone e si sacrifica. Il prossimo passo dovrà essere quello di acquisire mentalità nei momenti di difficoltà. Stiamo iniziando a provare un po’ di situazioni diverse e proseguiremo su questa strada. Sono molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo è questi due risultati ci daranno un buon slancio per affrontare il prossimo impegno di campionato a Celadina. Ora testa bassa e lavorare duro!”

UNDER 13

Alpha Volley – ADS Pol. Olginate bianca 0-3

Ultimo match della prima fase ed è vittoria! Tre punti che consegnano il secondo posto in classifica alle nostre piccoline. Una partita non brillante dal punto di vista della tecnica per le biancoblu con tante imprecisioni e qualche errore di troppo, ma nonostante questo con determinazione riescono a chiudere tutti e tre i set.

UNDER 15

Billa Volley Team blu – Ram Serramenti Olginate 0-3

La nostra Under 15 passa brillantemente il turno e accede al successivo con una prova ordinata. La battuta ha messo in costante difficoltà le avversarie e i pochi errori commessi hanno consentito alle Olginatesi di respirare nei momenti di tensione che sono sempre presenti in una partita a eliminazione diretta. Buon lavoro del nostro muro che ha limitato gli attacchi avversari.