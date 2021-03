La partita potrà essere seguita in diretta su youtube

OLGINATE – Tutto pronto in casa Ram Serramenti Olginate. La squadra di pallavolo femminile impegnata nel campionato di serie C, scenderà in campo sabato 20, alle ore 21.00. Di fronte ci saranno le ragazze del CD Transport Como Volley. Le ragazze di coach Igor Sersale dovranno riscattarsi dal brutto stop di settimana scorsa.

La partita sarà trasmessa sul canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBMOSICan-uTIqr0dA6QqWA

Le gare del weekend del settore giovanile

Sabato 20 marzo§

Ore 15.30 – UNDER 13

Pol. Besanse – Morganti Insurance Brokers Olginate

Domenica 21 marzo

Ore 11.00 – Under 13

Df team U12 – Ads Polisportiva Olginate bianca

Ore h. 16.30 – Under 15

Pallavolo Galbiate – Mafra Due Olginate

Ore 18.00 – Under 19

Volley Team Brianza blu – Securemme Olginate

Diretta streaming di tutte le partite del settore giovanile sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBMOSICan-uTIqr0dA6QqWA