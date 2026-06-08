Play-off Promozione. L’Olginatese batte l’Universal Solaro e conquista il primo posto del girone

L’Olginatese batte l’Universal Solaro per 3-2 e si candida al ritorno in Eccellenza

La doppietta di Aldegani e il gol di Mangili decidono la partita al Comunale

OLGINATE – L’Olginatese conquista il primo posto del girone nel terzo turno play-off e si candida per il passaggio di categoria in Eccellenza. Infatti, la formazione guidata da Nicolò Conca ha vinto entrambe le gare del triangolare: la prima contro il Cividate Pontoglio per 2-0 e la seconda, giocata ieri, contro l’Universal Solaro per 3-2.

Il match del Comunale è combattuto sin da subito: al 7′ i bianconeri vanno vicino al gol con Mangili (O), ma il portiere avversario Pasiani (U) risponde bene in tuffo. Sul fronte opposto, i giallorossi ci provano con l’imbucata di Romano (U) per Belnome (U), il suo diagonale esce di poco.

L’Olginatese prova a colpire in ripartenza al 15’: discesa di Corna (O) sulla fascia, palla in mezzo per Chiappa (O) che di testa non punge. Al 30′ si sblocca la partita: Cortesi (O) al centro dell’area appoggia dietro per l’accorrente Mangili (O) che lascia partire un gran tiro dalla distanza che si infila in rete alle spalle Pasiani (U).

I padroni di casa continuano a spingere e trovano un calcio di rigore che viene trasformato da Aldegani al minuto 35’. Gli ospiti reagiscono e accorciano le distanze con Drago che trova anche lui le rete dal dischetto al 40′. Nell’ultima azione del primo tempo l’Universal Solaro sfiora ancora con Drago (U) ma senza fortuna.

Nella ripresa calano i ritmi calano con le due squadre che non riescono a costruire azioni vincenti prima del 70′: i giallorossi pareggiano con il tiro Latino che si infila nel sette. Al 28′ l’azione più bella del match: gli ospiti colpiscono una clamorosa traversa con la palla che rimbalza sulla linea, sul ribaltamento di fronte i lecchesi partono in contropiede e vanno a segno con il gol di Aldegani (O) al 75′.

La doppia vittoria regala così il primo posto nel girone ai ragazzi di Conca che ora devono attendere la decisioni del Comitato Regionale della FIGC sul numero di squadre che prenderanno parte al prossimi campionati di Eccellenza ed eventualmente al conseguente ripescaggio.