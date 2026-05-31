Play-off Promozione. L’Olginatese stende 2-0 il Cividate Pontoglio

La sfida decisiva con l’Universal Solaro al Comunale di Olginate sabato 6 giugno

I bianconeri vincono grazie al rigore di Aldegani al 5′ e la rete di Mangili al 18′

OLGINATE – Buona la prima per l’Olginatese di Nicolò Conca che nel terzo turno dei play-off di Promozione supera il Cividate Pontoglio per 2-0 grazie al rigore trasformato al 5′ da Aldegani e la rete di Mangili al 18′. I bianconeri non hanno subito pericoli nel resto della gara e portato a casa il risultato.

La prossima partita del triangolare contro le vincenti dei play-off dei gironi A-B-C si disputerà al Comunale di Olginate sabato, 6 giugno, contro l’Universal Solaro.

Soddisfatto il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera, per la vittoria: “Abbiamo fatto una buona partita, due gol nel primo tempo ma potevamo farne anche altri nella ripresa. Adesso dobbiamo rimanere concentrati per la prossima gara interna in cui dovremo tenere alta la guarda e proporre il nostro gioco”.