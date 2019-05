Play Out Serie D. Pescate vince, domenica il primo match point

Tempo di lettura: 1 minuto

Secondo tempo super per la formazione lecchese.

22 punti a referto per Riccardo Rotta.

CESANA BRIANZA – L’Autovittani Pescate vince a prima partita dei Play Out e si porta in vantaggio contro l’Here You Can Milano. La prestazione dei pescatesi è stata convincente e ha permesso loro di vincere con un ampio margine gara 1.

Il piano partita di coach Lorenzon era quello di evitare che i veloci avversari attuassero il loro gioco ad ampio respiro. Dopo un primo quarto interlocutorio (16-17) l’Autovittani prende in mano la partita, partendo da una difesa sicuramente più convincente.

La ripresa inizia con Pescate in controllo (39-27) e gli avversari che faticano a trovare il fondo della retina. La formazione di casa dilaga nel finale, vincendo con quasi trenta punti di scarto (75-49).

Protagonista assoluto Riccardo Rotta con 22 punti a referto.

Gara due si giocherà già domani pomeriggio, alle ore 17.00 al Palazzetto dello Sport di Lacchiarella.

“È andata bene, ma come ho detto ai miei ragazzi, dobbiamo resettare velocemente, visto che domenica ci sarà già la seconda partita e i nostri avversari daranno battaglia per allungare la serie. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione difensiva se vogliamo chiudere i conti” ha dichiarato coach Luca Lorenzon a fine gara.

AUTOVITTANI PESCATE – ASD HERE YOU CAN 75-49

PARZIALI: 16-17, 39-27, 57-40, 75-49.

PESCATE: Mazzieri Al. 8, Butta 2, Monte, Mencarelli 12, Gatti 6, Rotta 22, Nasatti 10, Galli, Brusoni 1, Longhi 7, Ghislanzoni 6, Maver 1. All. Lorenzon