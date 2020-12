Pratogrande: agonisti in piscina. “Ancora una volta, siamo centro di riferimento per il nuoto”

Nelle ultime settimane ripresi gli allenamenti di nuoto alla Pratogrande di Garlate

Spazio alle società sportive e ai singoli atleti.

GARLATE – E’ ripresa da un paio di settimane l’attività agonistica alla piscina della Pratogrande di Garlate, oggi uno dei pochi spazi di sport in provincia per gli atleti del nuoto.

“Abbiamo coinvolto le squadre del territorio e siamo aperti agli atleti che hanno voglia di allenarsi e farsi trovare pronti per la nuova stagione – spiega la titolare del centro Alessandra Milani – siamo contenti di aver potuto riaprire nelle ultime settimane, seppur con tutte le difficoltà di questo 2020 che ci ha costretto ad un lungo periodo di stop. La struttura si è attrezzata secondo le regole legate al Covid, alle quali ci eravamo già adeguati con la riapertura alla fine del primo lockdown”.

Sono quindi tornati ad allenarsi gli atleti del Nuoto Team Pratogrande, Sincro Team Green Sport e Master e a loro si sono aggiunti anche gli atleti della Canottieri Lecco, della Lecco Olimpica Nuoto e delle società di Triathlon Tri Peak e Jessy sport.

“Ancora una volta, in cinquant’anni di attività, siamo un centro di riferimento per l’area lecchese – aggiunge Alessandra Milani – in tutta la provincia siamo una delle poche piscine rimaste aperte e stiamo dando un servizio che le strutture pubbliche oggi non stanno dando, cercando di garantire a tutti gli atleti la possibilità di nuotare”.

Le società interessate possono contattare Pratogrande al tel. 329.1005350 mentre i singoli atleti possono fare riferimento al 329.100 5351 oppure contattare 0341.680267