Pratogrande Nuoto. Brillanti prestazioni al Trofeo Sogisport

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti

Undici medaglie per un debutto stagionale brillante

NIBIONNO – Ottimo avvio di stagione per la Pratogrande Nuoto di Garlate, protagonista al terzo Trofeo Sogisport di Nibionno con un brillante piazzamento nella classifica generale Esordienti e Categoria.

Gli atleti in gara si sono confrontati nelle seguenti specialità: 50 m rana, 50 m farfalla, 100 m misti, 50 m dorso, 100 m dorso, 100 m rana, 100 m farfalla, 100 m stile libero e 50 m stile libero.

Otto medaglie d’oro e tre di bronzo: questo il bottino conquistato nella doppia sessione di gare, tra mattino e pomeriggio.

Tra gli Esordienti al mattino

  • Anna Bolis
  • Martina Viganò
  • Letizia Picciolo
  • Arnaudo Anghileri Asia
  • Ermina Vicol.
  • Ghigliotti Nicolò
  • Colombo Guglielmo
  • Papini Pietro
  • Giani Gabriel

Per la Categoria al pomeriggio

  • Cattaneo Arianna
  • Locatelli Camilla
  • Cornara Leonardo
  • Bonacina Guglielmo
  • Bonacina Tommaso
  • Rizzo Giulio
  • Ghigliotti Gioele