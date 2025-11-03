Pratogrande Nuoto. Brillanti prestazioni al Trofeo Sogisport

Undici medaglie per un debutto stagionale brillante
NIBIONNO – Ottimo avvio di stagione per la Pratogrande Nuoto di Garlate, protagonista al terzo Trofeo Sogisport di Nibionno con un brillante piazzamento nella classifica generale Esordienti e Categoria.
Gli atleti in gara si sono confrontati nelle seguenti specialità: 50 m rana, 50 m farfalla, 100 m misti, 50 m dorso, 100 m dorso, 100 m rana, 100 m farfalla, 100 m stile libero e 50 m stile libero.
Otto medaglie d’oro e tre di bronzo: questo il bottino conquistato nella doppia sessione di gare, tra mattino e pomeriggio.
Tra gli Esordienti al mattino
- Anna Bolis
- Martina Viganò
- Letizia Picciolo
- Arnaudo Anghileri Asia
- Ermina Vicol.
- Ghigliotti Nicolò
- Colombo Guglielmo
- Papini Pietro
- Giani Gabriel
Per la Categoria al pomeriggio
- Cattaneo Arianna
- Locatelli Camilla
- Cornara Leonardo
- Bonacina Guglielmo
- Bonacina Tommaso
- Rizzo Giulio
- Ghigliotti Gioele