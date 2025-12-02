Pratogrande Nuoto Team: un weekend di successi tra gli Interregionali UISP e la Coppa Los Angeles

Ecco tutti i risultati

GARLATE – Si è chiuso un fine settimana ricchissimo di soddisfazioni per il Pratogrande Nuoto Team, impegnato su due fronti: da una parte la squadra di nuoto artistico agli Interregionali UISP di Villa Guardia (Como), dall’altra gli agonisti del nuoto impegnati a Monza per la Coppa Los Angeles. Risultati di prestigio, record personali e una partecipazione imponente che conferma la crescita dell’intero movimento.

Domenica 30 novembre, nella piscina di Villa Guardia (Como), si è svolta la gara degli esercizi obbligatori UISP, con la partecipazione di più di 550 atlete provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ottimi i risultati ottenuti dalle giovani sincronette del Pratogrande, che si sono distinte in quasi tutte le categorie.

Categoria Esordienti C2

1ª Nicole Gaddi

4ª Sofia Iuga su 10 partecipanti

Categoria Esordienti C3

2ª Cloe Acunzo

3ª Camilla Sacchi

7ª Giulia Pronesti

8ª Francesca Crisci

(Totale 33 atlete)

Categoria Esordienti B

1ª Aurora Corti

2ª Beatrice Dell’Oro

7ª Beatrice Manzoni

9ª Stella Vassena

(Totale 50 atlete)

Categoria Esordienti A3

2ª Linda Acunzo

3ª Matilde Così

7ª Azzurra

11ª Giorgia

(Totale 63 atlete)

Categoria Esordienti A2

7ª Carolina Toma

9ª Gaia Tocchetti

(Totale 54 atlete)

Categoria Ragazze

8ª Aurora Vercesi

12ª Chiara Vimercati

(Totale 68 atlete)

Categoria Junior 3

8ª Matilde Chirico

11ª Sofia Arno

(Totale 27 atlete)

Categoria Junior 2

2ª Alice Gandolfi

3ª Silvia Zerbin

5ª Emma Ratti

7ª Matilde Pirovano

11ª Gaia Formenti

(Totale 57 atlete)

Un bilancio più che positivo per la sezione sincronizzato, che conferma il livello tecnico e la costante crescita del settore.

Nel fine settimana si sono svolte anche le gare della Coppa Los Angeles a Monza, con il Pratogrande Nuoto Team protagonista di una vera e propria raffica di miglioramenti cronometrici.

Sabato pomeriggio: 7 Record Personali in 9 gare. Tra i migliori risultati:

Guglielmo Bonacina e Arianna Cattaneo firmano il personale nei 50 rana.

Gioele Ghigliotti impressiona migliorando di 5 secondi nei 200 stile libero (2’07″50 → 2’02″61) e abbassando il tempo nei 100 farfalla (1’06″15 → 1’04″71).

Camilla Locatelli vola nei 200 stile libero (2’56″40 → 2’28″28) e migliora anche nei 100 dorso (1’24″66 → 1’22″91).

Giulio Rizzo abbassa il personale nei 100 farfalla a 1’04″92.

Leonardo Cornara, pur senza nuovo record, conferma due volte lo stesso tempo nei 100 dorso (1’00″95), segnale di solidità.

Domenica: altri 9 Record Personali

La seconda giornata porta il totale a 16 nuovi record personali.

Tommaso Bonacina migliora nei 200 rana: 2’51″21 → 2’46″51.

Leonardo Cornara si conferma nei 200 dorso: 2’17″65 → 2’14″05.

Giulio Rizzo scende a 29″25 nei 50 farfalla.

Arianna Cattaneo sfonda il muro dei 30″ nei 50 stile libero: 29″91.

Pomeriggio:

Camilla Locatelli vola nei 100 stile: 1’13″94 → 1’08″37.

Grande duello nei 100 stile libero tra Cornara (56″37) e Ghigliotti (56″88), entrambi a record.

Nuovi personali anche per Guglielmo Bonacina (1’10″81 → 1’00″93) e Tommaso Bonacina (1’03″20 → 1’01″21).

Il calendario del Pratogrande Nuoto Team prosegue serrato: 6–7 dicembre: manifestazione provinciale Esordienti A e B. 13–14 dicembre: seconda prova della Coppa Los Angeles a Monza per la categoria. A Gennaio 2026: Trofeo Winter a Nibionno, con tutta la squadra Esordienti e Categoria. Un finale d’anno intenso e promettente.