Pratogrande Nuoto Team: un weekend di successi tra gli Interregionali UISP e la Coppa Los Angeles

Ecco tutti i risultati
GARLATE – Si è chiuso un fine settimana ricchissimo di soddisfazioni per il Pratogrande Nuoto Team, impegnato su due fronti: da una parte la squadra di nuoto artistico agli Interregionali UISP di Villa Guardia (Como), dall’altra gli agonisti del nuoto impegnati a Monza per la Coppa Los Angeles. Risultati di prestigio, record personali e una partecipazione imponente che conferma la crescita dell’intero movimento.
Domenica 30 novembre, nella piscina di Villa Guardia (Como), si è svolta la gara degli esercizi obbligatori UISP, con la partecipazione di più di 550 atlete provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ottimi i risultati ottenuti dalle giovani sincronette del Pratogrande, che si sono distinte in quasi tutte le categorie.
Categoria Esordienti C2
1ª Nicole Gaddi
4ª Sofia Iuga su 10 partecipanti
Categoria Esordienti C3
2ª Cloe Acunzo
3ª Camilla Sacchi
7ª Giulia Pronesti
8ª Francesca Crisci
(Totale 33 atlete)
Categoria Esordienti B
1ª Aurora Corti
2ª Beatrice Dell’Oro
7ª Beatrice Manzoni
9ª Stella Vassena
(Totale 50 atlete)
Categoria Esordienti A3
2ª Linda Acunzo
3ª Matilde Così
7ª Azzurra
11ª Giorgia
(Totale 63 atlete)
Categoria Esordienti A2
7ª Carolina Toma
9ª Gaia Tocchetti
(Totale 54 atlete)
Categoria Ragazze
8ª Aurora Vercesi
12ª Chiara Vimercati
(Totale 68 atlete)
Categoria Junior 3
8ª Matilde Chirico
11ª Sofia Arno
(Totale 27 atlete)
Categoria Junior 2
2ª Alice Gandolfi
3ª Silvia Zerbin
5ª Emma Ratti
7ª Matilde Pirovano
11ª Gaia Formenti
(Totale 57 atlete)
Un bilancio più che positivo per la sezione sincronizzato, che conferma il livello tecnico e la costante crescita del settore.
Nel fine settimana si sono svolte anche le gare della Coppa Los Angeles a Monza, con il Pratogrande Nuoto Team protagonista di una vera e propria raffica di miglioramenti cronometrici.
Sabato pomeriggio: 7 Record Personali in 9 gare. Tra i migliori risultati:
Guglielmo Bonacina e Arianna Cattaneo firmano il personale nei 50 rana.
Gioele Ghigliotti impressiona migliorando di 5 secondi nei 200 stile libero (2’07″50 → 2’02″61) e abbassando il tempo nei 100 farfalla (1’06″15 → 1’04″71).
Camilla Locatelli vola nei 200 stile libero (2’56″40 → 2’28″28) e migliora anche nei 100 dorso (1’24″66 → 1’22″91).
Giulio Rizzo abbassa il personale nei 100 farfalla a 1’04″92.
Leonardo Cornara, pur senza nuovo record, conferma due volte lo stesso tempo nei 100 dorso (1’00″95), segnale di solidità.
Domenica: altri 9 Record Personali
La seconda giornata porta il totale a 16 nuovi record personali.
Tommaso Bonacina migliora nei 200 rana: 2’51″21 → 2’46″51.
Leonardo Cornara si conferma nei 200 dorso: 2’17″65 → 2’14″05.
Giulio Rizzo scende a 29″25 nei 50 farfalla.
Arianna Cattaneo sfonda il muro dei 30″ nei 50 stile libero: 29″91.
Pomeriggio:
Camilla Locatelli vola nei 100 stile: 1’13″94 → 1’08″37.
Grande duello nei 100 stile libero tra Cornara (56″37) e Ghigliotti (56″88), entrambi a record.
Nuovi personali anche per Guglielmo Bonacina (1’10″81 → 1’00″93) e Tommaso Bonacina (1’03″20 → 1’01″21).
Il calendario del Pratogrande Nuoto Team prosegue serrato: 6–7 dicembre: manifestazione provinciale Esordienti A e B. 13–14 dicembre: seconda prova della Coppa Los Angeles a Monza per la categoria. A Gennaio 2026: Trofeo Winter a Nibionno, con tutta la squadra Esordienti e Categoria. Un finale d’anno intenso e promettente.