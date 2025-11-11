Pratogrande Nuoto. Weekend di gare e record tra Monza e Genova

A Monza sono stati protagonisti gli Esordienti B e A

Leonardo Cornara e Gioele Ghigliotti hanno preso parte al prestigioso Trofeo Nico Sapio a Genova

MONZA/GENOVA – Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per gli atleti del Pratogrande Nuoto Team, guidati dal tecnico Adriano Laguzzi, protagonisti su due fronti nelle competizioni di Monza e Genova.

Le competizioni si sono aperte sabato pomeriggio alla piscina “Pia Grande” di Monza, dove sono scesi in acqua gli Esordienti B, seguiti domenica dagli Esordienti A, sempre nella stessa sede. In contemporanea, a Genova, i due portacolori del club, Leonardo Cornara e Gioele Ghigliotti, hanno partecipato al prestigioso Trofeo Nico Sapio, misurandosi con alcuni tra i migliori giovani nuotatori del panorama nazionale.

Brillante la prova di Leonardo Cornara, che ha centrato la finale dei 100 dorso nella categoria Ragazzi (2010), migliorando al tempo stesso il proprio primato personale nei 100 stile libero, portandolo da 57”53 a 56”71. Ottime sensazioni anche per Gioele Ghigliotti, suo compagno di allenamenti, che ha confermato l’eccellente stato di forma abbassando il personale nei 100 stile libero da 57”70 a 57”08.

A Monza è stata una vera e propria pioggia di record per gli Esordienti B e A, protagonisti di prestazioni in crescita e risultati di grande rilievo. Ottimi riscontri anche per i gruppi più giovani impegnati in vasca, che hanno mostrato determinazione e continui progressi.

Gli Esordienti B hanno raccolto ben otto record personali:

Anna Bolis nei 100 stile libero e 100 dorso

Gabriel Giani nei 100 stile libero e 100 rana

Letizia Picciolo nei 50 dorso e 100 rana

Pietro Papini nei 100 stile libero

Asia Anghileri nei 50 stile libero

Gli Esordienti A hanno firmato sei nuovi record personali:

Guglielmo Colombo nei 200 e 100 stile libero

Ermina Vicol nei 50 stile libero e 100 rana

Martina Viganò nei 50 stile libero e 100 dorso

Un bilancio decisamente positivo, che evidenzia la costante crescita tecnica e l’inesauribile motivazione dei giovani nuotatori del Pratogrande.

Il percorso agonistico del team proseguirà con due appuntamenti di rilievo: 29–30 novembre a Monza con la I Prova Coppa Los Angeles riservata al gruppo Categoria;

6–7 dicembre, sempre a Monza, con la II Manifestazione Provinciale dedicata agli Esordienti A e B.

Ancora una volta, il Pratogrande Nuoto Team conferma il proprio valore e la capacità di valorizzare giovani talenti, pronti a emergere nel panorama natatorio lombardo e nazionale.