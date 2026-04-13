Pratogrande protagonista tra gara sociale e podi: Martina Viganò brilla ai Regionali

Oltre 150 giovani alla gara sociale del 12 aprile, mentre dal Trofeo internazionale di Brescia arrivano podi e piazzamenti nel nuoto artistico

Martina Viganò migliora il personale nei 100 dorso ai Regionali di Monza ed è attesa domenica a Milano per i 100 stile libero

GARLATE – Un fine settimana intenso per il Pratogrande Sport Village, tra attività sociali e impegni agonistici che hanno coinvolto atleti di diverse età e discipline, dal nuoto di base fino alle competizioni regionali e internazionali.

Domenica 12 aprile si è svolta la gara sociale della scuola nuoto, appuntamento che ha visto protagonisti oltre 150 bambini e ragazzi, dai livelli “polipi” fino ai teenager. L’iniziativa si è trasformata in una giornata di sport e partecipazione, con un’ampia presenza di pubblico sugli spalti. Genitori, nonni e familiari hanno seguito le prove contribuendo a creare un clima partecipato. La giornata ha segnato anche la riapertura del centro nelle domeniche pomeriggio, restituendo alla comunità uno spazio dedicato allo sport e alla socialità.

Sul fronte agonistico, buoni risultati sono arrivati dal 13° Trofeo Internazionale di nuoto artistico “Tutti in H2O”, disputato alla piscina La Marmora di Brescia. Nella categoria solo junior, Gaia Formenti ed Emma Ratti hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e al nono posto su 27 partecipanti, mentre nel solo Eso A Azzurra Pronesti ha conquistato la medaglia d’argento su 17 atlete.

Nel doppio assoluto junior primo posto per Marisa Rovagnati e Maddalena Toppi, affiancato dal terzo posto di Matilde Pirovano e Alice Gandolfi su 30 coppie, con Emma Rocca e Gaia Formenti decime. Nel doppio ragazze, Giulia e Chiara Vimercati hanno terminato dodicesime su 39.

Risultati anche nelle prove di squadra: settimo posto per il combo junior su 13, quarto posto per la squadra Eso A e, nelle categorie più giovani, vittorie nei doppi Eso C per Nicole Gaddi e Giulia Pronesti e negli Eso B per Beatrice Manzoni e Aurora Corti, con altri piazzamenti tra cui il terzo posto di Cloe Acunzo e Sofia Iuga e il quarto di Martina Palmiero e Stella Vassena. Nelle squadre, la formazione Junior 1 ha chiuso quarta su 19, mentre nella categoria C è arrivato il secondo posto e nella categoria B la vittoria.

Nel doppio Eso A terzo posto per Linda Acunzo e Gaia Tocchetti su 21 coppie, mentre Ludovica Vassena e Azzurra Pronesti si sono classificate tredicesime. Il prossimo appuntamento sarà ai Campionati Italiani di San Marino.

Indicazioni positive anche dal nuoto agonistico, con i Campionati Regionali Esordienti A in corso a Monza. In evidenza Martina Viganò, protagonista nei 100 dorso, dove ha migliorato il proprio record personale da 1’22”88 a 1’18”87, guadagnando 26 posizioni rispetto alla graduatoria iniziale.

Il programma dei Regionali proseguirà domenica prossima alla piscina Mecenate di Milano, con Viganò attesa nei 100 stile libero insieme a Nicolò Ghigliotti e Guglielmo Colombo, rispettivamente impegnati nei 100 stile libero e nei 200 misti. La stagione entra così nella fase decisiva, con l’obiettivo di consolidare i progressi e ottenere nuovi risultati.