Pratogrande Sport brilla al 11° Trofeo Torre del Barbarossa di Seregno

Ottimi risultati per i giovani nuotarori lecchesi

SEREGNO – Un fine settimana di emozioni e ottime prestazioni per la Società Pratogrande Sport, che ha preso parte all’11° Trofeo Torre del Barbarossa a Seregno. Gli atleti hanno affrontato le gare con determinazione, raccogliendo risultati incoraggianti e piazzamenti di prestigio nelle rispettive categorie.

Tra le protagoniste del settore femminile spicca Letizia Picciolo, che si è imposta nei 100m misti, conquistando il primo posto con il tempo di 1:48,59. Ottima prova anche nei 100m rana, dove ha chiuso seconda in 1:54,87. A completare il podio nei 100m rana ci ha pensato Bolis Anna, che con 1:59,53 ha ottenuto la terza posizione. La stessa Bolis ha sfiorato la vittoria nei 200m misti, fermandosi al secondo posto con 3:33,09.

Nel settore maschile, da segnalare la solida prova di Papini Pietro, che ha chiuso al quarto posto nei 100m stile libero (1:26,52) e nei 100m rana (1:58,23). Sempre nei 100m rana, Ghigliotti Nicolò ha ottenuto un buon quarto posto con 1:47,30 e si è distinto anche nei 200m misti, piazzandosi in quarta posizione con 3:27,68.

Buona la prova di Colombo Guglielmo, impegnato in più gare: nei 100m farfalla ha ottenuto la nona posizione (1:36,94), mentre nei 200m stile libero ha chiuso quinto con 2:49,19. Nei 200m misti, invece, ha terminato sesto con 3:14,13.

Nel 100m stile libero esordienti femmine, Camilla Locatelli ha chiuso decima con 1:18,56, seguita da Martina Viganò (17° posto, 1:25,53) e Sveva D’Ippolito. Al maschile, Marco Corti ha completato la prova in 1:19,61, piazzandosi al 18° posto.

Nei 50m dorso, Sebastiani Massimiliano ha chiuso in sesta posizione con 50,86. Buone anche le prestazioni nei 100m dorso, con la partecipazione di Martina Viganò, Camilla Locatelli, Anna Bolis e Sveva D’Ippolito tra le ragazze, mentre tra i ragazzi hanno gareggiato Marco Corti e Nicolò Ghigliotti.

Infine, nei 200m stile libero esordienti maschi, Marco Corti ha chiuso nono con 2:50,59, mentre Colombo Guglielmo ha ottenuto un buon quinto posto con 2:49,19.

Un trofeo che ha regalato soddisfazioni e spunti di crescita per la Società Pratogrande Sport, che ha visto i suoi giovani atleti distinguersi in diverse specialità, ponendo le basi per un futuro ricco di successi.