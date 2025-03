Pratogrande Sport protagonista alla Coppa Lombardia e nella Prova di Qualificazione

Due importanti eventi che si sono svolti domenica 16 marzo

MILANO/MONZA – Una domenica ricca di emozioni per la Società Pratogrande Sport, che il 16 marzo è stata impegnata in due importanti appuntamenti: la Prova di qualificazione per le Regionali Nazionali Giovanili a Milano e la Coppa Lombardia per gli Esordienti B a Monza, presso il Centro Sportivo “Pia Grande”

Alla Coppa Lombardia hanno partecipato 334 atleti, provenienti da 56 società sportive lombarde selezionate in base ai migliori tempi ottenuti, tra cui la Pratogrande Sport di Garlate.

Per quanto riguarda la Coppa Lombardia, gli Esordienti B (anno 2015/2016) hanno gareggiato nel seguente ordine: 50m Rana Femminile: Picciolo Letizia, con un tempo di 52″21, ha ottenuto il 15° tempo regionale. 50m Rana Maschile: Ghigliotti Nicolò ha registrato un tempo di 48″35, mentre Sebastiani Massimiliano ha fermato il cronometro a 53″69. 100m Misti Femminile: Bolis Anna ha chiuso con un tempo di 1:36,82, conquistando il 9° tempo regionale. Picciolo Letizia ha fatto segnare 1:49,08.

Nei 100m Misti Maschili, Papini Pietro ha registrato un tempo di 1:41,36. Nella staffetta 4x50m Stile Libero Mista, composta da Ghigliotti Nicolò, Toncelli Bianca, Toncelli Matilde e Sebastiani Massimiliano, il tempo finale è stato di 2:50,51.

Nel 100m Stile Libero Femminile, Bolis Anna ha chiuso con un tempo di 1:29,67. Nel 100m Stile Libero Maschile, Papini Pietro ha ottenuto un tempo di 1:26,95. A concludere il campionato regionale, la staffetta mista 4x50m, composta da Ghigliotti Nicolò, Picciolo Letizia, Bolis Anna e Papini Pietro, con un tempo finale di 3:04,64.

Infine, alla premiazione era presente il Presidente del Comitato Regionale Lombardia della FIN, Marco Del Bianco.