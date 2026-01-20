Prima uscita del 2026 vincente per la Canottieri Pescate

Nonostante alcune assenze, la squadra mostra segnali incoraggianti in vista della tappa internazionale di Torino

Sophie Souwer vince il singolo senior femminile, Mattia Soldo porta a casa il bronzo under 23 e il 4 di coppia master conquista l’oro

PESCATE – Buona partenza per la Canottieri Pescate ai campionati italiani di fondo svoltisi domenica a Pusiano, valida per le categorie under 17, under 19, under 23, senior e per la gara nazionale master. Nonostante alcune assenze che hanno penalizzato due imbarcazioni due senza e un singolo under 17, la squadra bluarancio ha conquistato un oro e un bronzo ai campionati, aggiungendo anche il successo nella categoria master.

Sophie Souwer diventa campionessa d’Italia nel singolo senior femminile, portando a casa un ottimo risultato nella sua seconda stagione in bluarancio. Bronzo per Mattia Soldo nel singolo under 23, mentre il due senza under 23 composto da Sandrini e Colombo si è piazzato all’ottavo posto. Tra gli under 19, Nicolò Polti ha chiuso quindicesimo nel singolo, e tra gli under 17 Nicola Festorazzi si è classificato diciassettesimo, competendo in gare molto affollate con 57 e 89 imbarcazioni rispettivamente.

La giornata si è chiusa con un altro successo per i master: il 4 di coppia composto da Simone Fusaro, Leonardo Gilardoni, Diego Marino e Davide Buffoni ha conquistato il primo posto, confermando la solidità della squadra.

Il prossimo appuntamento per gli atleti di fondo è fissato per il weekend del 7 e 8 febbraio a Torino, dove si disputerà la gara internazionale “D’inverno sul Po”, ultima tappa di questo periodo agonistico.