Promozione. Continua la corsa play-off dell’Olginatese di Conca

I bianconeri hanno vinto i play-off del Girone battendo il Lesmo 2-0

Ora il triangolare contro le vincenti dei play-off dei Gironi A e C

OLGINATE – L’Olginatese sta proseguendo il proprio cammino play-off per candidarsi ad un posto in Eccellenza nella prossima stagione. Dopo il primo turno giocato sabato, 9 maggio, in cui ha travolto 5-0 l’Olympic Morbegno, i ragazzi di Conca hanno disputato e vinto la finale del Girone B contro il Lesmo grazie ai gol di Fischietti al 38′ e Aldegani al 70′.

“È stata una gara combattuta e giocata a viso aperto da parte di entrambe le squadre – racconta il direttore generale dei bianconeri Fabio Galbusera -. Siamo riusciti a sbloccare il risultato verso la fine del primo tempo, e raddoppiato con una bella azione nella ripresa. Il nostro portiere ha fatto degli interventi importanti salvando il risultato. Continuiamo il nostro percorso, ci sono ancora due partite da giocare nel triangolare dove ci giocheremo al massimo le nostre carte”.

Ora il cammino per l’Eccellenza prosegue in due triangoli tra le vincenti dei sei gironi di Promozione, i due gruppi sono così formati:

Girone 1: Cividate Pontoglio, Olginatese , Universal Solaro

, Universal Solaro Girone 2: Speranza Agrate, Lodrino, Garlasco 1976

Alle 18 di ieri si sono svolti i sorteggi per in cui sono stabiliti gli incroci: