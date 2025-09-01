Promozione. L’Olginatese riaccende i motori con Conca al timone

Mister Nicolò Conca prende il posto di Sorti alla guida dei bianconeri

Rivoluzionati lo staff tecnico e la rosa con ben 18 nuovi arrivi

OLGINATE – Manca poco alla partenza del campionato di Promozione 25/26, una competizione in cui l’Olginatese non partecipa da circa trent’anni. L’ultima volta, infatti, fu nella stagione 1994/95 quando i bianconeri chiusero il Girone B al primo posto e conquistarono il passaggio di categoria in Eccellenza, dove militarono per le cinque stagioni successive.

Nell’annata 2000/01 la formazione lecchese ottenne il passaggio in Serie D dove rimase per ben 16 stagioni sino al 2017/18, poi un sali e scendi tra la quarta e quinta divisione del calcio italiano, fino alla retrocessione incassata ai play-out contro la Fucina nella stagione passata.

La premessa storica è necessaria per capire con quale atteggiamento la squadra di Olginate si appresta al nuovo campionato in partenza sia con una grande voglia di rivalsa ma anche con grande umiltà come si evince dalle parole del direttore generale Fabio Galbusera: “È una categoria che sinceramente conosciamo poco eccetto qualche formazione nota. Perciò mi sono dovuto documentare per arrivare preparati alla partenza”.

“Non avrei mai pensato di tornare in Promozione ed andare avanti. Quando siamo retrocessi la delusione era tanta ed ero sul punto di lasciare ma dei fattori esterni hanno contribuito a farmi rimanere. Devo ringraziare in particolare tutti i collaboratori che si prestano in maniera gratuita per questa società”.

A livello di staff, invece, sono stati fatti dei cambiamenti importanti: mister Manuele Sorti è stato sostituito con il giovane Nicolò Conca che sarà affiancato in panchina dall’esordiente Michele Valsecchi come vice. Un’altra figura nuova nello staff sarà Matteo Anghilieri che oltre ad essere responsabile della comunicazione è stato promosso a collaboratore tecnico. Mentre a livello atletico è confermato il preparatore Stefano Riva che sarà affiancato dal nuovo preparatore dei portieri Nicola Cannone.

“Nicolò Conca – spiega Galbusera – è con noi da parecchio tempo. Come allenatore del settore giovanile è partito dall’Under 15 per poi approdare all’Under 17. Nella passata stagione aveva già affiancato Sorti in Eccellenza perché avevo già intenzione di promuoverlo ed affidargli la squadra”.

Il percorso di Conca, inoltre, si è arricchito negli ultimi tre anni da due campionati vinti e un titolo regionale. Risultati che testimoniano il valore del suo lavoro e la capacità di costruire squadre ambiziose e competitive. Il tecnico ritroverà in Prima Squadra diversi giovani cresciuti al suo fianco con i quali ha condiviso sogni e progetti che oggi si concretizzano.

“Molti di questi – sottolinea Galbusera – sono tornati proprio grazie al fatto che abbiamo preso come allenatore Nicolò Conca che li può valorizzare ulteriormente. Oltre ai giovani abbiamo anche puntato su giocatori d’esperienza e di qualità”.

Infatti, la società si è mossa subito sul mercato ad inizio giugno portando a casa un bomber di razza come Salvatore Catta che nelle ultime due stagioni in Promozione ha segnato 55 reti tra Luciano Manara e Lissone e un estremo difensore d’esperienza come Paolo Stropeni, classe 2000 proveniente dal Mariano.

Dei 18 acquisti effettuati, 10 hanno già avuto un passato nell’Olginatese: Massimo Grimoldi, Giona Belinghieri, Fabio Todeschini, Marco Cortesi, Pietro Astuti, Gabriele Tirinzoni, Mattia Frigerio, Francesco Chiappa, Lorenzo Belladonna e Luca Pio Fischietti.

Oltre Catta e Stropeni sono arrivati ad Olginate: Andrea Acquistapace, Nicolò Tagliabue, Giovanni Negri, Chakhssi El Mahdi, Andrea Scola e Simone Di Fini. Infine, sono stati confermati cinque ragazzi della stagione passata: Riccardo Vismara, Kingsley Arivbive, Cristian Brambilla, Riccardo Tironi e Gabriel Corna.

Il direttore generale dell’Olginatese chiude parlando degli obiettivi stagionali: “Per quello che ho visto finora, siamo una buona squadra con un bel mix tra giocatori più esperti e più giovani. Ci sono diverse possibilità di poter ritornare al piano superiore, ma non voglio sbilanciarmi troppo, quello che è certo è che ci proveremo”.

La prima gara ufficiale per l’Olginatese sarà in Coppa Italia il 10 settembre alle 20:30 nel derby contro il GrentArcadia al centro sportivo Ugo Crippa a Valgreghentino. Poi domenica 14 settembre, l’esordio casalingo in campionato contro la Vibe Ronchese.