Promozione. L’Olginatese s’aggiudica il derby col Colico

L’Olginatese allunga in vetta, il Rovagnate conquista il secondo posto

Torna alla vittoria il GrentArcadia, gran pareggio del Civate contro il Morbegno

OLGINATE – Una giornata da doppio derby lecchese ai vertice nel campionato di Promozione: nel primo si sono sfidate Colico Derviese ed Olginatese e nel secondo Rovagnate e Luciano Manara, entrambe le partite sono finite col medesimo risultato di 3-2.

Sul nuovo campo di via Lido a Colico è andata in scena una delle più belle partite della giornata. Nei primi minuti l’Olginatese ha subito un occasione con Catta (O), ma l’attaccate manda a lato, il Colico risponde con una ripartenza veloce conclusa in rete da Raba al 9′ minuto. I bianconeri si riorganizzano e trovano il pareggio da calcio d’angolo, al 25′, con Scola (O) di testa.

Nella ripresa, al 53′, Acquistapace (O) steso in area, si procura un rigore: dal dischetto Catta (O) la mette dentro. Il Colico sempre pericoloso sulle palle da fermo trova il 2-2 con Farina da corner al 63′. Decide la partita il diagonale vincente di Belladonna, al 78′, che non lascia scampo a Martinic. Nel finale i padroni di casa seppur sotto di uomo per l’espulsione di Colombo chiudono in attacco costringendo l’Olginatese a difendersi a maglie strette ma il risultato non cambia più.

Soddisfatto il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Non è stata una partita facile contro una squadra forte fisicamente e veloce nelle ripartenze. Nel finale abbiamo sofferto ma abbiamo resistito portando a casa tre punti importanti per la classifica che ci porta ad avere un po’ di margine sulle inseguitrici”.

Tra le inseguitrici si candida ufficialmente anche il Rovagnate che nel giro di una giornata fa un bel balzo in avanti di tre posizioni, passando dal 5° al 2° posto, grazie alla vittoria interna contro la Luciano Manara. Un match equilibrato dai continui colpi di scena: apre le marcature la rete di Sala al 16′, a cui rispondono subito gli ospiti con Bovis al 20′.

Nel finale di tempo, al 40′, nuovo vantaggio biancorosso con Sala che firma il 5° gol personale e la prima doppietta della stagione. Nella ripresa la partita è più viva che mai e i bersaglieri trovano di nuovo il pareggio con Losa al 56′. La gara viene decisa da un autogol sfortunato di Losa, al 75′, in una mischia su calcio d’angolo.

Soddisfatto il team manager, Riccardo Brenna: “Siamo contentissimi di questa vittoria in una partita molto sentita sia per la vicinanza sia per i diversi giocatori che hanno giocato col Manara in passato. Li avevamo già battuti due volte, sapevamo che con la nostra organizzazione di gioco e la capacità nel preparare le partite da parte di tutti saremmo riusciti a metterli in difficoltà un’altra volta e così è stato. È stata una gara equilibrata. Nel finale hanno avuto alcune opportunità per pareggiarla ma noi siamo stati più bravi sugli episodi e nel creare occasioni nitide. Siamo contentissimi, e speriamo di continuare così”.

Torna alla vittoria, dopo quattro gare a secco, il GrentArcadia di mister Magno che nel mercato invernale si è rafforzato portando in rosa quattro nuovi giovani acquisti, alcuni dei quali già titolari nel match odierno contro la Bellagina in cui i lecchesi hanno dominato vincendo per 2-0. I gol sono arrivati entrambi nella ripresa, il primo su rigore trasformato da Mattia Citterio al 55′, il secondo su un’azione veloce finalizzata da Buccini al 69′.

Torna a far punti anche il Civate che ferma sul 2-2 l’Olympic Morbegno. Dopo un primo tempo con poche occasioni la sfida si accende nella ripresa con i valtellinesi che passano in contropiede, al 68′, con Del Re, i lecchesi rispondono col il colpo di testa di Etarrass ma il portiere avversario la mette fuori con una gran parata. Il Morbegno trova il raddoppio con Invernizzi al 74′ che scavalca con un pallonetto il portiere di casa.

Sotto di 2-0 la partita cambia, il Civate reagisce con aggressività e trova la rete all’86’ con Riccardo Colombo che sfrutta un errore in area e segna da due passi il 2-1. Tre minuti dopo arriva anche il secondo gol firmato da Dorato che, ben imbeccato in verticale da Mazzoleni, non lascia scampo al portiere avversario.

“Grande soddisfazione per la grinta messa in campo – commenta il presidente Marco Secomandi -. Ora con il rientro dei numerosi infortunati potremo dire qualcosa in più rispetto a quanto fatto nelle ultime gare. Il cambio in panchina è stato necessario per dare uno scossone alla squadra. Ringrazio Di Rienzo per quello che ha fatto, per me rimane un’ottima persona ed un ottimo allenatore”.